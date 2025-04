Pred 100 rokmi sa narodil herec vďačný aj za nevďačné úlohy

Bratislava 14. apríla (TASR) – Liberáli, intelektuáli, mieroví štváči, idioti! Tieto slová vykríkne armádny jastrab, generál Decker v podaní nezabudnuteľného Roda Steigera v komédii Mars útočí! Vyjadrí nimi svoje pohŕdanie prezidentom USA a ostatnými politikmi, ktorí odmietali použiť jadrový arzenál proti okupantom z Marsu. Režisér Tim Burton mu vo svojej bláznivej sci-fi zveril úlohu vyslovene šitú na mieru.



Americký herec Rod Steiger sa preslávil ako predstaviteľ tvrdých chlapov, vojakov, šerifov, mužov zákona i stojacich proti zákonu, avšak neraz so zbraňou v ruke a s tmavými okuliarmi. No na druhej strane sa herec zaskvel aj ako Napoleon, Al Capone či Mussolini.



Azda jeho najznámejšou postavou je šerif vo filme V žiari noci. Snímka, ktorú v roku 1967 nakrútil Norman Jewison, získala množstvo ocenení vrátane toho najprestížnejšieho – Oscara za najlepší film. A Rod Steiger si odniesol zlatú sošku ako najlepší herec.



V pondelok 14. apríla uplynie 100 rokov od narodenia nezabudnuteľného a oceňovaného amerického herca Roda Steigera. Bol známy svojou skromnosťou a v protiklade voči postavám, ktoré stvárňoval, nemal rád vojnu. Jeho krédo znelo: „Som vďačný aj za nevďačné úlohy“.



Rod Steiger sa narodil 14. apríla 1925 v meste Westhampton v štáte New York. Otca nikdy nespoznal, jeho matka, niekdajšia herečka a speváčka bola alkoholička. Už v 16-tich rokoch sa osamostatnil. Neskôr v životopise na otázku, či by si vybral detstvo s matkou alkoholičkou a život slávneho herca, alebo pokojné a harmonické detstvo v New Yorku bez slávy, odpovedal Steiger jednoznačne, že by si zvolil druhú možnosť.



Jeho prvou veľkou hereckou príležitosťou bol film V prístave režiséra a spisovateľa Eliu Kazana z roku 1954. Tu si Steiger zahral spolu s neskoršími hviezdami ako boli Marlon Brando či Karl Malden a film mu priniesol prvú nomináciu na Oscara. O rok neskôr Steiger zaujal v dráme Veľký nôž z filmového prostredia. Titulná rola naňho čakala v snímke Na druhú stranu mosta (1957). Zanechal stopu aj v európskej kinematografii, napríklad v talianskom filme Ruky nad mestom (1963), či v historickej snímke Doktor Živago (1965) nakrútenej podľa rovnomenného románu Borisa Pasternaka.



Najväčší úspech však na Roda Steigera ešte len čakal. Stala sa ním dráma z mestečka Sparta v južanskom a rasizmom ovládanom štáte Mississippi, kde sa pokúša vyriešiť zločin dvojica spočiatku nezmieriteľných mužov zákona – černošský detektív Tibbs, ktorého stvárnil Sidney Poitier a rasistický šerif Gillespie. Práve tejto postavy sa Rod Steiger zhostil tak presvedčivo, že svoju v poradí tretiu nomináciu premenil a získal Oscara.



V roku 1970 stvárnil vojvodcu a cisára Napoleona v životopisnom koprodukčnom veľkofilme Waterloo sovietskeho režiséra Sergeja Bondarčuka. Ďalšou jeho historickou postavou bol taliansky fašistický vodca v snímke Posledné dni Mussoliniho (1974).



Postava generála Deckera v snímke Mars útočí! Patrila k množstvu vedľajších úloh, ktoré Rod Steiger stvárňoval rovnako majstrovsky ako hlavné. Posledným filmom, v ktorom mohli diváci vidieť Roda Steigera, boli Biliardoví blázni z roku 2001. V tom čase herec čelil viacerým zdravotným problémom a 9. júla 2002 zomrel v Los Angeles.







Zdroj: britannica.com, csfd.cz