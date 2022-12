Pred 100 rokmi sa narodil Ján Rozner

Bratislava 3. decembra (TASR) - Pred nástupom normalizácie pôsobil Ján Rozner ako divadelný, filmový a literárny kritik. Z týchto umeleckých oblastí mu počas jeho života vyšla jedna kniha - výber kritík Pohľad v zrkadlách. Pre svoje politické postoje v rokoch normalizácie nemohol publikovať, a aj preto, už ako vdovec, jeho manželkou bola uznávaná prekladateľka Zora Jesenská, emigroval v roku 1977 do Nemeckej spolkovej republiky.



Roznerove diela Sedem dní do pohrebu, Noc po fronte, a Výlet na Devín, ktoré vyšli až po jeho smrti, zaznamenali značný čitateľský záujem. Predovšetkým próza Sedem dní do pohrebu, v ktorej opísal napätých sedem dní do pohrebu Zory Jesenskej.



Od narodenia Jána Roznera, literárneho, filmového a divadelného kritika, ale aj prekladateľa a prozaika, uplynie v nedeľu 4. decembra 100 rokov.



Ján Rozner sa narodil 4. decembra 1922 v Bratislave. Základné a gymnaziálne štúdium absolvoval v rodnom meste. Na vysokú školu sa nedostal z rasových dôvodov, písal sa totiž rok 1940, čo bolo obdobie vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945) a on mal po otcovi židovské korene.



Po skončení druhej svetovej vojny pracoval ako redaktor v denníkoch Pravda a Národná obroda. Neskôr pôsobil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V rokoch 1963 – 1964 bol dramaturgom Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave.



V druhej polovici 60. rokov 20. storočia sa stal vedeckým pracovníkom v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV), odkiaľ musel po politických previerkach začiatkom 70. rokov minulého storočia odísť. Mal zákaz publikovať, stratil zamestnanie a v roku 1977 emigroval do Nemeckej spolkovej republiky (NSR), kde žil a pracoval v Mníchove.



Prvé kritické texty začal publikovať už ako stredoškolák. V nadrealistickom zborníku Sen a skutočnosť v roku 1940 uverejnil stať Dynamika filmovej montáže. Filmovou tvorbou sa zaoberal aj neskôr, no jeho rukopis rozsiahlejšej práce na filmovú tému sa stratil.



V období redaktorského pôsobenia rozšíril svoj kritický a publicistický záujem o literatúru, divadlo, ale venoval sa aj kultúrnej politike a politike vôbec.



Dôkladne rozobral napríklad dielo Janka Jesenského v zborníku Janko Jesenský v kritike a spomienkach (1955). Výber z jeho kritík Pohľad v zrkadlách vyšiel v roku 1969, v čase keď patril k rešpektovaným kritikom. Venoval sa aj prekladom z angličtiny a nemčiny.



Medzi slovenských spisovateľov sa zaradil až po smrti. V jeho pozostalosti sa totiž našli rukopisy spomienkových diel, ktoré vyšli pod názvami Sedem dní do pohrebu (2009), Noc po fronte (2010) a Výlet na Devín (2011).



V knihe Sedem dní do pohrebu opísal obdobie, ktoré prežil medzi smrťou a pohrebom svojej manželky, ktorú sa komunistický režim po roku 1968 pokúšal vymazať zo slovenskej literatúry. Predstavitelia režimu sa usilovali, keďže išlo o známu osobnosť, udržať pohreb v čo najväčšej tajnosti. Posledná rozlúčka so Zorou Jesenskou však aj napriek tomu prerástla do tichej manifestácie.



Román má aj širšie spoločenské pozadie, je kritickým obrazom štyridsaťročnej totality a figuruje v ňom celý rad postáv z oblasti kultúry i politiky. Kniha vykresľuje aj vzťah medzi Roznerom a o 13 rokov staršou Zorou Jesenskou.



V Noci po fronte opísal zasa zážitky 23-ročného mladíka z prvej noci po oslobodení Bratislavy. Vo Výlete na Devín prerozprával okolnosti viacerých návštev Devína od bežných výletov až po manifestačné politické zhromaždenia.



Ján Rozner zomrel 25. septembra 2006 v Mníchove vo veku 83 rokov.



Podľa jeho knihy Sedem dní do pohrebu pripravilo Slovenské komorné divadlo v Martine inscenáciu, ktorá získala ocenenie Dosky 2012 ako najlepšia inscenácia divadelnej sezóny 2011/2012.







