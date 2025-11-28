< sekcia Kultúra
Pred 100 rokmi sa narodil literárny vedec Stanislav Šmatlák
Zaoberal sa dielom Pavla Országha Hviezdoslava, Ivana Kraska, Laca Novomeského, Milana Rúfusa či Miroslava Válka, ktorým venoval viaceré monografické diela.
Autor TASR
Oslany/Bratislava 28. novembra (TASR) - Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej literárnej vedy druhej polovice 20. storočia. Významné miesto v literárno-historickej a literárno-vednej práci Stanislava Šmatláka zaberala slovenská poézia, predovšetkým diela Pavla Országha Hviezdoslava, Ivana Kraska, Laca Novomeského, Milana Rúfusa či Miroslava Válka, ktorým venoval viaceré monografické diela. V piatok 28. novembra uplynie 100 rokov od narodenia literárneho historika, teoretika a dlhoročného vedeckého pracovníka Literárnovedného ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).
Stanislav Šmatlák sa narodil 28. novembra 1925 v Oslanoch. Stredoškolské štúdium absolvoval v gymnáziách v Prievidzi, Zlatých Moravciach a Banskej Bystrici, kde v roku 1944 maturoval. V rokoch 1944 – 1949 študoval slovenský jazyk a filozofiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, dnešnej Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.
Už ako študent redaktorsky pôsobil vo vydavateľstve SAV. Neskôr sa stal odborným asistentom Literárnovedného ústavu SAV, kde pod skončení vysokoškolského štúdia pôsobil s dvoma krátkymi prestávkami (v rokoch 1952 - 1953 bol redaktorom vydavateľstva Smena a v rokoch 1960 - 1963 redaktorom Slovenských pohľadov) ako literárny vedec až do odchodu do dôchodku v roku 1990. V 90. rokoch minulého storočia prednášal na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.
V začiatkoch svojho literárno-vedného bádania sa zameriaval na metodologické problémy literárnej vedy. Toto obdobie charakterizujú štúdie Príspevok k štýlu slovenského literárneho realizmu (1947) a K problému hodnotenia v literárnej histórii (1948). V rámci tejto problematiky knižne publikoval aj diela Základy teórie literatúry (1953) a Teória literatúry (1955).
Ako jeden z profilových vedeckých pracovníkov Literárnovedného ústavu SAV sa sústredil na poéziu Pavla Országha Hviezdoslava, pričom spočiatku sa jeho tvorbe venoval editorsky, keď sa podieľal na vydaní zborníka Hviezdoslav v kritike a spomienkach (1954) a na publikovaní Hviezdoslavových Básnických prvotín (1955, 1956). O Hviezdoslavovi neskôr vydal aj vlastné monografické dielo Hviezdoslav. Zrod a vývin lyriky (1961).
Aj 70. rokoch minulého storočia sa systematicky venoval slovenskej poézii, predovšetkým lyrike Ivana Kraska, Laca Novomeského, Milana Rúfusa či Miroslava Válka, o ktorých napísal monografie Vývin a tvar Kraskovej lyriky (1976), Básnik Laco Novomeský (1967), Pozvanie do básne. Stretnutia s poéziou Milana Rúfusa a Miroslava Válka (1971) alebo Laco Novomeský (1984). Monografické portréty básnikov sú popri jeho teoretických úvahách obsiahnuté aj v knihách Stopäťdesiat rokov slovenskej lyriky (1971) a Dve storočia slovenskej lyriky (1979).
Výber Šmatlákovej literárno-kultúrnej publicistiky vyšiel knižne pod názvom Súčasnosť a literatúra (1975). Štúdie o vývojových tendenciách proletárskej literatúry v publikácii Program a tvorba (1977). Viedol aj esejistický dialóg s ďalším významným literárnym vedcom Jánom Števčekom, ktorý vychádzal na pokračovanie v časopise Romboid, ale dočkal sa aj knižného vydania pod názvom Literárne rozhovory (1981). Súborom Šmatlákových štúdií, úvah a esejí o slovenskej poézii 60. a 70. rokov 20. storočia je kniha V siločiarach básne (1983).
Po spoluautorskej účasti na treťom a štvrtom zväzku Dejín slovenskej literatúry (1965, 1975) napísal aj vlastné syntetizujúce Dejiny Slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť (1988). Prepracovanú verziu tejto publikácie vydal v dvoch zväzkoch - Dejiny slovenskej literatúry I. a Dejiny slovenskej literatúry II. 19. storočie a prvá polovica 20. storočia - v rokoch 1997, 1999 a 2007.
V roku 2005 dostal Stanislav Šmatlák za celoživotné dielo Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky (SR). O dva roky neskôr mu prezident SR udelil Pribinov kríž I. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj SR v oblasti literatúry.
Stanislav Šmatlák zomrel 5. augusta 2008 v Bratislave vo veku 82 rokov.
