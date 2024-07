Pred 100 rokmi sa narodil tvorca skvelých komédií Oldřich Lipský

Pelhřimov/Bratislava 4. júla (TASR) - Česká televízia, Medzinárodný filmový festival v Karlových varoch aj rodné mesto Pelhřimov si v týchto dňoch v pripomínajú storočnicu od narodenia výnimočného českého režiséra a scenáristu Oldřicha Lipského. Česká pošta pri tejto príležitosti vydala známky s portrétmi Oldřicha Lipského i jeho nemenej slávneho brata herca Lubomíra Lipského (1923-2015).



Oldřich Lipský sa podpísal pod dvadsiatku filmov, a väčšinu z nich si obľúbili českí i slovenskí diváci všetkých generácií. Niektoré jeho diela sa stali doslova kultovými, ako napríklad komédie Limonádový Joe, Jáchyme, hoď ho do stroje!, "Marečku, podejte mi pero!" či Adéla ještě nevečeřela. Od narodenia jednej z najvýraznejších osobností českej kinematografie vo štvrtok 4. júla uplynie 100 rokov.



Oldřich Lipský sa narodil 4. júla 1924 v Pelhřimove. Jeho otec Vilém Lipský bol majiteľom kaviarne a cukrárne, no podľa rodinných spomienok bolo uňho na prvom mieste ochotnícke divadlo. V jeho stopách išli aj synovia Oldřich a jeho starší brat Lubomír. Bratia mali aj mladšieho súrodenca Dalibora, ktorý tragicky zahynul vo svojich sedemnástich rokoch, keď ho pri kúpaní v rybníku zasiahol blesk.



Oldřich Lipský študoval na pelhřimovskom gymnáziu, ktoré však počas druhej svetovej vojny Nemci zavreli. Po oslobodení sa presťahoval do Prahy a začal študovať filozofiu a právo. Napokon ho predsa len zlákalo umenie. Stal sa režisérom Divadla satiry, no inklinoval najmä k filmu, kde sa cez profesie "klapky" a asistenta réžie prepracoval až k scenáristike a k filmovej réžii.



Prvým samostatným filmom Oldřicha Lipského bola komédia z prostredia cirkusovej manéže s názvom Cirkus bude! (1954). O rok neskôr nakrútil Lipský ďalšiu komédiu Vzorný kinematograf Haška Jaroslava pozostávajúcu zo štyroch príbehov autora legendárneho Švejka. Do žánru sci-fi zašiel Lipský vo filme Muž z prvního století (1961) - snímka s Milošom Kopeckým v hlavnej úlohe bola nominovaná na Zlatú palmu na festivale v Cannes.



Skutočný divácky úspech a aj ocenenia na festivaloch zaznamenal Lipský s paródiou na westernové príbehy Limonádový Joe aneb koňská opera (1964). Film nakrútený podľa predlohy Jiřího Brdečku sa premietal v 50 krajinách sveta a získal napríklad Striebornú mušľu na filmovom festivale v San Sebastiane. Pri premietaní sa na ňom výnimočne bavil americký herec Henry Fonda, dokonca až tak, že od smiechu spadol zo stoličky.



V roku 1967 nakrútil Lipský filmový experiment s Vladimírom Menšíkom v hlavnej úlohe – čierna komédia Happy End!, bola založená na spätnej projekcii, teda film sa premietal pospiatky, od konca k začiatku a dokonca boli opačne zoradené aj dialógy.



Ďalšia sci-fi komédia Zabil jsem Einsteina, pánové, nasledovala v roku 1969. Úspešnejšia však bola snímka "Čtyři vraždy stačí, drahoušku" (1970) parodujúca americké gangsterské filmy popretkávaná komiksovými kresbami maliara Káju Saudka. V roku 1971 nakrútil režisér bláznivú komédiu Slaměný klobouk a o rok neskôr detský film – opäť z cirkusového prostredia – Šest medvědů s Cibulkou.



Zo spolupráce Oldřicha Lipského so Zdeňkom Svěrákom a Ladislavom Smoljakom vzišla dodnes obľúbená komédia Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974) s Luďkom Sobotom v hlavnej úlohe. Rovnakú popularitu si získal aj film zo školských lavíc "Marečku, podejte mi pero!" (1976), kde si rolu študenta v zrelom veku zahral Jiří Sovák.



Popri detskom hudobnom filme Ať žijí duchové nakrútil Oldřich Lipský v tom istom roku ďalšiu legendárnu komédiu Adéla ještě nevečeřela. Michal Dočolomanský, Miloš Kopecký a Rudolf Hrušínský sa v hlavných úlohách natoľko osvedčili, že si ich režisér vybral aj do ďalšieho filmu Tajemství hradu v Karpateceh (1981).



V komédii so sci-fi prvkami Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982) hrali dvojicu mimozemšťanov Milan Lasica a Július Satinský. Ako spomína Milan Lasica v televíznom dokumente o režisérovi Lipskom nazvanom Tak tohle je ten svět..., ponuka ho vskutku potešila, keďže sa sám cítil ako mimozemšťan. Dvojica L + S sa objavila aj v rozprávke Tři veteráni (1983), hoci trojicu hlavných hrdinov stvárnili Petr Čepek, Rudolf Hrušínský a Josef Somr.



Už počas práce na tomto filme sprevádzali režiséra zdravotné problémy. V roku 1986 nakrúcal komédiu Velká filmová loupež, počas práce na filme však 19. októbra náhle zomrel. Film dokončil Lipského režisérsky kolega Zdeněk Podskalský.



V otcových stopách sa vydal tiež režisérov syn Dalibor Lipský (nar. 1954), ktorý sa ako strihač podieľal na desiatkach filmov a televíznych seriálov.