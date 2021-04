Pred 100 rokmi sa narodila nezabudnuteľná herečka Katarína Kolníková

Katarína Kolníková, archívna snímka. Foto: TASR Ivan Majerský

Na archívnej snímke z 27. októbra 1989 v Bratislave Katarína Kolníková a Stanislav Štepka v predstavení RND Loď svet. Foto: TASR/Alexander Buzinkay

Bratislava 20. apríla (TASR) – Katarína Kolníková neštudovala herectvo, cez to všetko sa stala jednou z najznámejších slovenských herečiek. Bola tvárou Radošinského naivného divadla (RND), s ktorým vystupovala od roku 1971 až do svojej smrti. "" hovorievala. Prvé predstavenie RND, v ktorom hrala, nieslo názov Človečina. A práve toto slovo sa s Kolníkovou spájalo najčastejšie a vystihovalo aj jej herecké umenie.napísal o Kolníkovej scenárista, režisér a šéf RND Stanislav Štepka.V utorok 20. apríla uplynie od narodenia herečky Kataríny Kolníkovej 100 rokov.Katarína Kolníková – za slobodna Katarína Beňovičová – sa narodila 20. apríla 1921 v Radošine v rodine železničiara. Pochádzala z deviatich detí, väčšina jej súrodencov však zomrela na chudokrvnosť. Prežila len ona a brat Ján. Keď vychodila základnú školu, pracovala na majeri vo svojej rodnej obci, neskôr niekoľko rokov slúžila v neďalekých Piešťanoch.Ako devätnásťročná sa vydala za Michala Kolníka z Nitrianskej Blatnice, ten však v roku 1945 odišiel do zámoria a spoločné štyri deti vychovala sama. Až do dôchodku, teda do roku 1979, pracovala ako školníčka a pestúnka v materskej škole v Radošine.Na javisku sa prvý raz objavila v roku 1932 v predstavení Jezuliatko. S radošinskými ochotníkmi pravidelne vystupovala od roku 1950 v inscenáciách Statky-zmätky (Jozef Gregor Tajovský), Neprebudený (Martin Kukučín), Ženba (Nikolaj Vasiljevič Gogoľ), či Morálka pani Dulskej – príbeh poľskej autorky Gabriely Zapolskej sfilmoval v roku 1958 aj režisér Jiří Krejčík, pričom hlavnú postavu stvárnila česká herečka Zdeňka Baldová.V roku 1963 si Radošinci založili vlastné divadlo a po pár rokoch do neho prizvali aj v tom čase už skúsenú ochotnícku herečku Katarínu Kolníkovú. "hovoril o nej Štepka, ktorý si na Kolníkovú pamätal aj ako na vychovávateľku zo škôlky.Už v prvej hre Človečina (1971) sa sformovala a natrvalo definovala neopakovateľná javisková podoba i herecká a ľudská filozofia, ktorou Katarína Kolníková divákov rozosmievala aj dojímala. V RND vtedy ako herec i hudobný skladateľ začínal aj Milan Markovič.Katarína Kolníková účinkovala v takmer všetkých inscenáciách Stanislava Štepku – dokopy ich bolo dvadsaťjeden. Spomenúť možno hry Jááánošííík (1976), Slovenské tango (1979), Kúpeľná sezóna (1980), Nevesta predaná Kubovi (1984), Pavilón B (1984), Čierna ovca (1986), Ženské oddelenie (1987), Loď svet (1988), Pokoj domu tomuto (1990), či Lás-ka-nie (1992).Pred kamerou sa predstavila napríklad aj v televíznom filme Víno vinovaté (1983), ktorý podľa scenára Stanislava Štepku nakrútil Vladimír Balco, v snímke Vesnický sen (Fero Fenič, 1984), objavila sa aj v psychologickom filme Dušana Hanáka Tichá radosť (1985). Hrala v snímke Tajomstvo pod viečkami (Juraj Nvota, 1991) a naposledy vo filme Konečná stanica (2004), ktorý nakrútil Jiří Chlumský podľa predstavenia RND.O jednej z najvýraznejších herečiek nielen RND nakrútil Juraj Štepka - syn Stanislava Štepku - životopisný dokument s použitím hraných retrospektívnych scén s názvom ...a já, Katarína Kolníková (2011). Podľa Stanislava Štepku hrala veľmi oddane a rada. Nemusela ani nič nové vymýšľať, len byť na javisku ako človek. Taká bola a podľa jej divadelného šéfa aj natrvalo ostane v pamäti.Katarínu Kolníkovú vo februári 2002 v diváckej ankete Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) uviedli do Siene slávy, čím si získala poctu za svoju celoživotnú prácu na divadelných doskách. Udelili jej prémiu ceny Slovenskej filmovej kritiky Igric za rok 2005 za hereckú kreáciu v inscenácii Človečina. Na divadelnom festivale Aničky Jurkovičovej v roku 2005 získala ocenenie Kvet Tálie.Herečka Katarína Kolníková zomrela 29. mája 2006 v rodnej Radošine vo veku 85 rokov.Z predstavenia Človečina 2 pochádza aj replika, ktorá vystihuje životný príbeh Kataríny Kolníkovej: "