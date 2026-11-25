< sekcia Kultúra
Pred 105 rokmi mal v Prahe prvú premiéru Jánošík
Prvý slovenský celovečerný hraný film sa začal rodiť v novembri v roku 1920, keď americkí Slováci v Chicagu založili spoločnosť Tatra Film Corporation.
Autor TASR
Praha/Bratislava 25. novembra (TASR) - Historicko-dobrodružný film Jánošík bratov Siakeľovcov sa zapísal do dejín slovenskej kinematografie hneď dvoma význačnými prvenstvami. Išlo o vôbec prvú snímku spracúvajúcu jánošíkovskú tematiku a druhé prvenstvo sa spája so zrodom slovenskej hranej tvorby. V stredu 25. novembra uplynie 105 rokov od prvej distribučnej premiéry Jánošíka, ktorá sa konala v Prahe.
Prvý slovenský celovečerný hraný film sa začal rodiť v novembri v roku 1920, keď americkí Slováci v Chicagu založili spoločnosť Tatra Film Corporation. Jedným z hlavných aktérov vzniku spoločnosti bol producent a majiteľ kina Ján Závodný, rodák z Brezovej pod Bradlom. Významnú úlohu zohrali aj bratia Siakeľovci, ktorí do Ameriky prišli z Blatnice.
Nakrúcanie Jánošíka sa začalo v júni 1921. Produkciu mal na starosti Závodný, z Jaroslava Siakeľa sa stal režisér a Daniel Siakeľ sa postavil za kameru. Druhým kameramanom snímky bol Oldřich Beneš. Scenár napísal Jozef Žák-Marušiak na motívy divadelnej hry Jiřího Mahena a románu Gustava Maršala-Petrovského.
Počas troch letných mesiacov štáb nakrúcal exteriéry v okolí Blatnice, vo Veľkej Fatre a v Šútove. Jánošíka stvárnil už vtedy známy český herec Theodor Pištěk. Do úlohy Aničky, zbojníkovej milej, tvorcovia obsadili Slovenku Máriu Fábryovú, ktorá nemala dovtedy žiadne skúsenosti s filmovaním a kamera jej dokonca naháňala strach. Odvtedy už nehrala v žiadnom filme.
Postavu Jánošíkovho otca stvárnil Karel Schleichert, grófa Révaya si zahral slovenský národovec Miloslav Schmidt, v úlohe jeho manželky sa predstavila Olga Augustová, česká herečka. Ďalšími hercami boli Vladimír Šrámek, Jaroslav Vojta či Bedřich Karen. Vo filme sa objavili aj Saša Dobrovolná, Rudolf Myzet, Karel Fiala alebo Jaroslav Svára. V drobných úlohách zbojníkov, pandúrov a dedinčanov účinkovali aj obyvatelia Blatnice.
Film sa nakrúcal paralelne na dve kamery. Daniel Siakeľ nahrával verziu pre americký trh a český kameraman Oldřich Beneš snímal verziu pre divákov v Československu. V tej dobe ešte na Slovensku neexistovali profesionálne filmové ateliéry, tak sa štáb presunul na konci augusta do Prahy, kde sa film dokončil a zostrihal. Celkové náklady na jeho výrobu predstavovali 14.500 amerických dolárov.
Začiatkom novembra 1921 sa uskutočnilo prvé pracovné premietanie československej verzie filmu pre štáb a spolupracovníkov v kine Omnia vo Vrútkach. Prvá distribučná premiéra filmu bola 25. novembra 1921 v pražských kinách Minuta, Passage a Centrál. Premiéra americkej verzie filmu sa konala 1. decembra 1921 v Atlantic Theatre v Chicagu. Prvé verejné uvedenie filmu na Slovensku sa uskutočnilo 3. januára 1922 v Grand Bio Universum v Žiline.
Jánošík patril medzi najpremietanejšie diela svojej doby. Po postupnom upadajúcom záujme sa stal majetkom Závodného, ktorý si ho uložil do garáže. V roku 1970, keď mal 80 rokov, priviezol film osobne na Slovensko a venoval ho Slovenskému filmovému ústavu v Bratislave. Snímka bola zrekonštruovaná zásluhou filmového historika Ivana Rumanovského a ozvučená ruchmi a terchovskou muzikou v roku 1975.
Vďaka filmu Jánošík z roku 1921 sa Slovensko zaradilo medzi prvých desať krajín sveta, ktoré vyrobili dlhometrážny nemý hraný film. V roku 1995 ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) zapísala do svetového kultúrneho dedičstva. Jednu z dvoch dobových kamier, ktorými sa nakrúcalo, Slovenská liga v Amerike darovala v roku 2000 bývalému slovenského prezidentovi Rudolfovi Schusterovi. Druhá je v Slovenskom múzeu katolíckej jednoty v americkom Middletowne.
Legendárny slovenský zbojník ožil na striebornom plátne ešte niekoľkokrát. V roku 1935 nakrútil Jánošíka český režisér Martin Frič a do hlavnej úlohy obsadil Paľa Bielika. Ten sa v roku 1963 ako režisér postaral o dvojdielny celovečerný film, v ktorom Jánošíka stvárnil František Kuchta. V roku 2009 nakrútili Agnieszka Hollandová a jej dcéra Kasia Adamiková poľské koprodukčné filmové spracovanie pod názvom Jánošík - Pravdivá história, v ktorej sa v úlohe zbojníka predstavil český herec Václav Jiráček.
Prvý slovenský celovečerný hraný film sa začal rodiť v novembri v roku 1920, keď americkí Slováci v Chicagu založili spoločnosť Tatra Film Corporation. Jedným z hlavných aktérov vzniku spoločnosti bol producent a majiteľ kina Ján Závodný, rodák z Brezovej pod Bradlom. Významnú úlohu zohrali aj bratia Siakeľovci, ktorí do Ameriky prišli z Blatnice.
Nakrúcanie Jánošíka sa začalo v júni 1921. Produkciu mal na starosti Závodný, z Jaroslava Siakeľa sa stal režisér a Daniel Siakeľ sa postavil za kameru. Druhým kameramanom snímky bol Oldřich Beneš. Scenár napísal Jozef Žák-Marušiak na motívy divadelnej hry Jiřího Mahena a románu Gustava Maršala-Petrovského.
Počas troch letných mesiacov štáb nakrúcal exteriéry v okolí Blatnice, vo Veľkej Fatre a v Šútove. Jánošíka stvárnil už vtedy známy český herec Theodor Pištěk. Do úlohy Aničky, zbojníkovej milej, tvorcovia obsadili Slovenku Máriu Fábryovú, ktorá nemala dovtedy žiadne skúsenosti s filmovaním a kamera jej dokonca naháňala strach. Odvtedy už nehrala v žiadnom filme.
Postavu Jánošíkovho otca stvárnil Karel Schleichert, grófa Révaya si zahral slovenský národovec Miloslav Schmidt, v úlohe jeho manželky sa predstavila Olga Augustová, česká herečka. Ďalšími hercami boli Vladimír Šrámek, Jaroslav Vojta či Bedřich Karen. Vo filme sa objavili aj Saša Dobrovolná, Rudolf Myzet, Karel Fiala alebo Jaroslav Svára. V drobných úlohách zbojníkov, pandúrov a dedinčanov účinkovali aj obyvatelia Blatnice.
Film sa nakrúcal paralelne na dve kamery. Daniel Siakeľ nahrával verziu pre americký trh a český kameraman Oldřich Beneš snímal verziu pre divákov v Československu. V tej dobe ešte na Slovensku neexistovali profesionálne filmové ateliéry, tak sa štáb presunul na konci augusta do Prahy, kde sa film dokončil a zostrihal. Celkové náklady na jeho výrobu predstavovali 14.500 amerických dolárov.
Začiatkom novembra 1921 sa uskutočnilo prvé pracovné premietanie československej verzie filmu pre štáb a spolupracovníkov v kine Omnia vo Vrútkach. Prvá distribučná premiéra filmu bola 25. novembra 1921 v pražských kinách Minuta, Passage a Centrál. Premiéra americkej verzie filmu sa konala 1. decembra 1921 v Atlantic Theatre v Chicagu. Prvé verejné uvedenie filmu na Slovensku sa uskutočnilo 3. januára 1922 v Grand Bio Universum v Žiline.
Jánošík patril medzi najpremietanejšie diela svojej doby. Po postupnom upadajúcom záujme sa stal majetkom Závodného, ktorý si ho uložil do garáže. V roku 1970, keď mal 80 rokov, priviezol film osobne na Slovensko a venoval ho Slovenskému filmovému ústavu v Bratislave. Snímka bola zrekonštruovaná zásluhou filmového historika Ivana Rumanovského a ozvučená ruchmi a terchovskou muzikou v roku 1975.
Vďaka filmu Jánošík z roku 1921 sa Slovensko zaradilo medzi prvých desať krajín sveta, ktoré vyrobili dlhometrážny nemý hraný film. V roku 1995 ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) zapísala do svetového kultúrneho dedičstva. Jednu z dvoch dobových kamier, ktorými sa nakrúcalo, Slovenská liga v Amerike darovala v roku 2000 bývalému slovenského prezidentovi Rudolfovi Schusterovi. Druhá je v Slovenskom múzeu katolíckej jednoty v americkom Middletowne.
Legendárny slovenský zbojník ožil na striebornom plátne ešte niekoľkokrát. V roku 1935 nakrútil Jánošíka český režisér Martin Frič a do hlavnej úlohy obsadil Paľa Bielika. Ten sa v roku 1963 ako režisér postaral o dvojdielny celovečerný film, v ktorom Jánošíka stvárnil František Kuchta. V roku 2009 nakrútili Agnieszka Hollandová a jej dcéra Kasia Adamiková poľské koprodukčné filmové spracovanie pod názvom Jánošík - Pravdivá história, v ktorej sa v úlohe zbojníka predstavil český herec Václav Jiráček.