Pred 110 rokmi sa narodil Dežo Hoffmann, dvorný fotograf The Beatles

Banská Štiavnica/Bratislava 24. mája (TASR) - Začínal ako filmový kameraman a dokumentarista, ale preslávil sa hlavne ako fotograf. Pred objektívom jeho fotoaparátu pózovali nielen The Beatles, ale aj mnohé ďalšie hviezdy svetového hudobného a filmového priemyslu. Od narodenia Deža Hoffmanna, dvorného fotografa liverpoolských "chrobákov", dnes uplynulo 110 rokov.



Dežo (Dezider) Hoffmann sa narodil 24. mája 1912 v Banskej Štiavnici. Nemal súrodencov a po smrti jeho otca, sa matka s trojročným synom presťahovala do Žiliny, kde Dežo Hoffmann vychodil ľudovú školu a začal študovať na strednej škole, ktorú nedokončil, lebo nastúpil na vojenskú službu v Piešťanoch. Po jej skončení sa v roku 1930 vyučil za typografa, ale viac ho lákala filmová kamera ako povolanie tlačiara. Odišiel do Prahy, kde sa živil ako biletár v divadle Voskovca a Wericha a popritom študoval žurnalistku.



V Prahe sa zoznámil s herečkou Hedou Kieslerovou, vo svete filmu známou ako Hedy Lamarr. Tá ho priviedla do filmových štúdii na Barrandove, kde sa v roku 1932 stal členom filmového štátu Ota Hellera. Zanechal štúdium žurnalistiky a v roku 1934 sa opäť vďaka Hedy Lamarr dostal na stáž do parížskej pobočky americkej filmovej spoločnosti 20th Century Fox.



Počas stáže nakrúcal spravodajské a dokumentárne filmy. Ako dokumentarista zachytil napríklad Mussoliniho inváziu v Etiópii. Po vypuknutí občianskej vojny v Španielsku sa stal členom interbrigadistického novinárskeho združenia, v ktorom spolupracoval s fotografom Robertom Capom či spisovateľom Ernestom Hemingwayom.



V Španielsku sa aj prvýkrát oženil, ale jeho manželka, zahynula po niekoľkých týždňoch manželstva počas bojov občianskej vojny. On sám bol zranený, pričom najvážnejšie tretie, mu spôsobilo krátkodobú stratu pamäte a priviedlo ho do francúzskeho internačného tábora. Po vyliečení bojoval počas druhej svetovej vojny v radoch britského kráľovského letectva.



Po skončení druhej svetovej vojny sa usadil v Spojenom kráľovstve, kde si otvoril filmové a fotografické štúdio v Leicesteri a oženil sa s Angličankou Lilly, s ktorou mal syna a dcéru. Na žiadosť Josipa Broza Tita nakrútil prvý povojnový film o Juhoslávii. V roku 1949 sa presťahoval do Londýna, kde sa od začiatku 50. rokov minulého storočia venoval fotografovaniu pre Record Mirror, Daily Mirror či News Chronicle.



V roku 1962 sa v Liverpoole zoznámil s členmi skupiny The Beatles a stal sa dvorným fotografom dnes už legendárnej skupiny. Dežo Hoffmann bol s "chrobákmi" pri nahrávaní prvého albumu, pri ich rozhlasových i televíznych začiatkoch, pri všetkých významných okamihoch ich bohatej a úspešnej kariéry.



Na fotografiách zachytil aj ďalších významných hudobníkov či hercov. Zvečnil tváre umelcov ako Charlie Chaplin, Marylin Monroe, Frank Sinatra, Marlene Dietrichová, Laurence Olivier, Sophia Lorenová, Omar Sharif, Louis Armstrong, Duke Ellington, Cliff Richard, The Cream, Pink Floyd, The Rolling Stones, Elton John, Raquel Welchová, David Bowie či Bob Marley. Jeho fotografie sú uložené v archívoch spoločností Beatles Apple Corps., Rex Featuresm, ako aj v archívoch súkromných osôb.



Dežo Hoffmann, jeden z najznámejších fotografov svetového šoubiznisu, zomrel 26. marca 1986 v Londýne.