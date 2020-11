Pred 110 rokmi sa narodil režisér s neopakovateľným rukopisom K. Zeman

Vo filme Na kometě sa predstavili aj Emil Horváth ml. a Magda Vášáryová. Foto: youtube.com

Ostroměř/Bratislava 3. novembra (TASR) –ohlasuje vojak z hradieb pred zrážkou Zeme s cudzím vesmírnym telesom za sprievodu dychovky. Svet fantázie, dokonalé výtvarné animácie, skvelé herecké výkony a to všetko okorenené absurdným humorom charakterizujú nielen film Na kometě, ale všeobecne originálny filmový rukopis českého režiséra Karla Zemana. Svojimi animovanými a hranými trikovými filmami ovplyvnil niekoľko generácií ďalších tvorcov, ale aj divákov. Jeho dielo obdivovali Pablo Picasso, Charlie Chaplin či Salvador Dalí, aj súčasní tvorcovia Tim Burton, Steven Spielberg a Terry Gilliam – a pri pohľade na animáciu vo filme Na kometě, pri ktorej sa ryba takpovediac za pochodu mení na vyššie živočíchy, neubráni sa divák spomienke na Gilliamove výtvarné "" v televíznych komiksoch skupiny Monty Python.V utorok 3. novembra uplynie 110 rokov od narodenia jedného z najoriginálnejších českých filmov tvorcov.Karel Zeman sa narodil 3. novembra 1910 v Ostroměři v Jičínskom okrese v Čechách. Od detstva obdivoval bábkové divadlo a mal výtvarné nadanie, rodičia ho však poslali na obchodnú školu v Kolíne. Reklamné výtvarníctvo potom študoval v juhofrancúzskom meste Aix-en-Provence.Pracoval ako kresliar a návrhár v reklamných ateliéroch, stal sa vedúcim reklamného oddelenia v Dome služieb v Brne. Tu sa s ním stretol filmový režisér Elmar Klos (spolu s Jánom Kadárom získali v roku 1966 Oscara za film Obchod na korze). Klosa priviedla do Brna reportáž o aranžérskej súťaži, v ktorej Karel Zeman zvíťazil. A práve Klos potom ponúkol Zemanovi prácu v zlínskych ateliéroch.Zemanov prvý film Vánoční sen vznikol v roku 1945 a už o rok neskôr získal na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Cannes cenu za najlepší scenár ku krátkometrážnej snímke. V ďalších rokoch vytvoril Zeman sériu krátkych filmov s postavičkou pana Prokouka. Prvými jeho celovečernými filmami bola adaptácia satirickej básne Karla Havlíčka Borovského Král Lávra (1950) a rozprávka Poklad Ptačího ostrova (1952).Zemanov film Cesta do pravěku (1955) inšpirovaný maľbami Zdeňka Buriana z prehistorickej doby rozpráva o štyroch chlapcoch, ktorí sa na člne vybrali na veľké a nebezpečné putovanie proti toku času. Zeman v tomto diele položil základy filmového žánru, v ktorom sa kombinuje hraný film s animovaným. Snímku ocenili ako najlepší detský film na filmovom festivale v Benátkach a na festivale v Mannheime získal Cenu kritiky. V bývalom Československu dostal štátnu cenu.Po inšpiráciu k filmu Vynález zkázy (1958) sa Zeman vrátil do detstva k svojmu obľúbenému spisovateľovi menom Jules Verne. Film patrí medzi medzinárodne najúspešnejšie české filmové diela. Získal Krištáľovú cenu Francúzskej filmovej akadémie, Veľkú cenu Expo '58 a Cenu československej filmovej kritiky. V roku 2015 mali diváci možnosť vidieť snímku v reštaurovanej podobe.V roku 1961 siahol Zeman po príbehu inšpirovanom postavou baróna Prášila, ktorého stvárnil Miloš Kopecký. Vo filme si potom zahrali aj také herecké hviezdy ako Karel Höger, Jan Werich, či Rudolf Hrušínský. Film získal 2. hlavnú cenu na festivale v Locarne, Veľkú cenu na Medzinárodnom stretnutí filmov pre mládež v Cannes, Strieborný pohár v Bostone a ďalšie ocenenia.O tri roky režisér nakrútil historický film Bláznova kronika z obdobia začiatku tridsaťročnej vojny ovenčený cenami za najlepší film a za najlepšiu réžiu na Medzinárodnom filmovom festivale v San Francisku.V roku 1966 nasledovala snímka Ukradená vzducholoď, v ktorej sa Zeman voľne inšpiroval legendárnym románom Julesa Verna Dva roky prázdnin, jeho dej však preniesol do českého prostredia. Dielo francúzskeho spisovateľa bolo predlohou aj pre sci-fi s prvkami absurdnej komédie s názvom Na kometě (1970). Hlavné postavy v ňom stvárnili Emil Horváth mladší a Magda Vášáryová.V 70. rokoch 20. storočia sa Zeman vrátil k animovanej tvorbe a venoval sa sérii príbehov o námorníkovi Sindibádovi. Posledným filmom Karla Zemana je Pohádka o Honzíkovi a Mařence (1980).Karel Zeman zomrel 5. apríla 1989 v Zlíne (v tom čase ešte v Gottwaldove). Jeho životný príbeh mapuje dokument Filmový dobrodruh Karel Zeman z roku 2015. Do sveta fantázie neopakovateľného filmového tvorcu a jeho diela sa môžu ponoriť návštevníci známeho Múzea Karla Zemana v Prahe.odpovedal Karel Zeman na otázku, prečo nakrúca filmy. A pre koho ich nakrúca? Na to odpovedal jednoznačne: "