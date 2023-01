Pred 130 rokmi sa narodil architekt Hudec,autor prvého mrakodrapu Ázie

Banská Bystrica/Bratislava 8. januára (TASR) - Pochádzal zo Slovenska, ale jeho najdôležitejšie stavby sa spájajú s čínskym mestom Šanghaj. Bol autorom prvého mrakodrapu Ázie, ktorý postavil práve v tejto čínskej metropole. Dvadsaťdva poschodovú budovu s názvom Park Hotel dokončil v roku 1934.



V Šanghaji naprojektoval Ladislav Hudec, známy aj pod čínskym menom Wu-ta-kche, vyše 60 budov, s ktorých je tretina na listine chránených čínskych historických pamiatok. Od narodenia svetoznámeho architekta uplynie v nedeľu 8. januára 130 rokov.



Ladislav Hudec sa narodil 8. januára 1893 v Banskej Bystrici ako najstaršie zo šiestich detí podnikateľa a staviteľa Juraja Hudeca. Absolvoval štúdium architektúry na Uhorskej kráľovskej technickej univerzite v Budapešti. Ako mladý absolvent techniky vytvoril na Slovensku jedinú stavbu, v roku 1914 kaplnku Panny Márie vo Vyhniach.



Po vypuknutí prvej svetovej vojny narukoval do rakúsko-uhorskej armády. V roku 1916 ho zajali a poslali do zajateckého tábora v Rusku neďaleko hraníc s Čínou. Počas prepravy vlakom sa mu podarilo ujsť do mesta Harbin v Číne a koncom roka 1918 sa usadil v Šanghaji, kde pôsobil až do roku 1947 ako architekt.



V roku 1920 sa prvý raz objavilo meno Ladislava Hudeca v publikácii Hongkong list pri zmienke o architektonickom ateliéri Curry – zaoceánska spoločnosť. Vo firme amerického architekta Rowlanda A. Curryho začínal ako kreslič, rýchlo sa však vypracoval na vedúceho architekta a partnera. V roku 1925 sa osamostatnil a založil si vlastný architektonický ateliér Hudec - zaoceánska spoločnosť. Vtedy už bol ženatý s dcérou nemeckého podnikateľa Meyera.



Navrhoval kluby, nemocnice, školy, kostoly, banky aj obytné domy. V 30. rokoch 20. storočia postavil aj prvú nemocnicu s klimatizovanými chirurgickými sálami či kino Grand Theatre s kapacitou hľadiska 2400 miest. Medzi jeho známe stavby patrí aj šanghajský pivovar Union Brewery z roku 1931.



V roku 1934 dokončil svoju najvýznamnejšiu stavbu Park Hotel spojený s bankou. Do roku 1952 bol Park Hotel najvyššou budovou v Ázii a do roku 1983 najvyššou budovou v Šanghaji. Má 22 poschodí a meria 84 metrov. Na jeho financovaní sa podieľali štyri šanghajské banky. Budova s výraznými vertikálnymi líniami fasády je postavená v štýle art deco.



Po skončení občianskej vojny v Číne ho uväznila víťazná armáda. V roku 1947 sa mu však podarilo opäť ujsť aj s rodinou do Švajčiarska. Cestoval po Taliansku a Grécku, pracoval aj ako poradca pri úprave okolia Vatikánu. Neskôr sa presťahoval do Spojených štátov amerických. Na univerzite v Berkeley získal profesúru a s architektonickou tvorbou skončil.



Ladislav Hudec zomrel 26. októbra 1958 vo veku 65 rokov na infarkt v Berkeley. Od roku 1970 sú jeho pozostatky podľa jeho želania pochované na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.