Pred 210 rokmi sa narodil taliansky hudobný skladateľ Giuseppe Verdi

Le Rencole/Bratislava 10. októbra (TASR) - Giuseppe Verdi, ktorého prezývali aj "Il Maestro," je dodnes považovaný za jedného z najväčších hudobných skladateľov histórie. Počas svojej kariéry skomponoval viac ako 25 opier. Vo svojej tvorbe spracovával veľkolepé historické témy - príkladom je slávna opera Nabucco, ale siahol aj po námetoch, ktoré sa týkali intímnejších a osobných vzťahov ako napríklad opery Rigoletto, Trubadúr či La Traviata. Skladateľský odkaz významného talianskeho umelca jedinečne obohatil slávnu povesť talianskej národnej hudby.



Od narodenia hudobného skladateľa Giuseppe Verdiho uplynie v utorok 10. októbra 210 rokov.



Giuseppe Verdi sa narodil v 10. októbra 1813 v talianskom mestečku Le Roncole do rodiny hostinského a priadky. Mal len sedem rokov, keď začal farníkov v kostole sprevádzať na omšiach ako organista. V roku 1832 sa budúci svetoznámy skladateľ uchádzal o prijatie na milánske konzervatórium, no kvôli svojmu údajnému nedostatku talentu a staršiemu veku neuspel. Následne začal súkromne študovať u slávneho milánskeho skladateľa Vincenza Lavignu.



Profesionálne hudobné začiatky Giuseppe Verdiho siahajú do roku 1833, kedy začal pôsobiť ako dirigent vo filharmónii v Bussete. Okrem komponovania sa v tomto období živil aj ako organista. O tri roky neskôr sa oženil s Margheritou Barezziovou, dcérou svojho priateľa, mecenáša a bohatého obchodníka Antonia Barezziho.



Hudobník sa ako 25-ročný vrátil do Milána, kde v roku 1839 dokončil svoju prvú operu Oberto. Počas tvorivej práce ho však postihla prvá z mnohých osobných tragédií – smrť jeho malej dcéry a neskôr aj syna. Na rozdiel od Oberta sa Verdiho tentokrát komická opera s názvom Un giorno di regno nestretla s pozitívnym ohlasom publika ani kritiky. O to horšie pre mladého hudobníka bolo, že premiéru v septembri 1840 bolestne zatienila smrť jeho manželky Margherity, ktorá zomrela 18. júna 1840 vo veku 26 rokov.



Napriek skľúčeniu nad stratou rodiny Verdi pokračoval v tvorivej práci. Skladateľ chcel svojou tvorbou vyjadriť pravdivosť pocitov a pokúšal sa o vernosť ich melodického vyjadrenia. V jeho dielach je dominantný ľudský hlas, ktorý má prevahu nad orchestrom. V rokoch 1842 a 1843 skomponoval dve nové opery, ktoré boli veľmi dobre prijaté. Biblický príbeh o moci a láske spracoval v diele Nabucco a námetom pre jeho operu I Lombardi bola epická báseň Tomassa Grossiho o prvej krížovej výprave.



Od roku 1849 žil skladateľ prevažne v Paríži s opernou sopranistkou Giuseppinou Strepponiovou, s ktorou sa neskôr aj oženil. Verdi si postupne získal významné postavenie na talianskej opernej divadelnej scéne a skomponoval majstrovské diela ako Rigoletto (1851), Trubadúr (1852), La traviata (1853), Don Carlos (1867) či Aida (1871). Poslednú z menovaných opier prvý raz uviedli v Káhire pri príležitosti slávnostného otvorenia Suezského prieplavu. V roku 1874 dokončil celovečerné kantátové dielo Requiem a krátko na to ohlásil svoj odchod do dôchodku.



V roku 1887 sa Verdi predstavil operou Otello, v ktorej majstrovsky zhudobnil slávnu hru Williama Shakespeara. Kariéra operného majstra sa zavŕšila uvedením komickej opery Falstaff v roku 1893, skomponovanej podľa predlohy Shakespearovej divadelnej hry Veselé panie z Windsoru.



Slávny hudobník Giuseppe Verdi zomrel 27. januára 1901 v Miláne, len pár dní po tom ako ho postihla mŕtvica. Podľa niektorých zdrojov sa na poslednej rozlúčke s operným velikánom zúčastnilo až 300.000 ľudí.