Pred 50 rokmi uviedli najúspešnejšie dielo Na skle maľované

Archívna snímka z predstavenia Na skle maľované. Foto: TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Patrí k najúspešnejším hudobno-divadelným predstaveniam na Slovensku. Pôvodné dielo sa dostalo na pódiá vo viacerých naštudovaniach. Súčet štyroch hlavných divadelných naštudovaní presahuje 2000 repríz. V sobotu 19. októbra uplynie 50 rokov od premiéry Na skle maľované.Činohra Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave uviedla muzikál poľských autorov Katarzyny Gärtnerovej a Ernesta Brylla v inscenačnom naštudovaní režiséra Karola L. Zachara, dramaturga Antona Kreta a choreografa Štefana Nosáľa. Počtom repríz stala najúspešnejším titulom Činohry SND v Bratislave. Premiéru mala 19. októbra 1974.Legenda o Jánošíkovi, odvážnom zbojníkovi, ktorý "bohatým bral a chudobným dával", je v regióne pod Tatrami živá už takmer tri storočia. Ľudová fantázia ho obdarila nadľudskou silou, mimoriadnou rozvahou a odvážnymi činmi. Jeho osud sa stal obľúbeným námetom slovesného, hudobného a výtvarného ľudového umenia nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.V Poľsku stvárnili Jánošíkov život básnik Ernest Bryll a hudobná skladateľka Katarzyna Gärtnerová v spevohre (muzikáli) Na skle maľované. Svetovú premiéru mala vo Varšave v roku 1970 - inscenácia dosiahla takmer 600 repríz. Autori vytvorili dielo plné básnickej fantázie a využili pritom prvky ľudového divadla. Postavy sú vykreslené s humorným a miestami až s ironickým nadhľadom. Spevohra je odľahčená vtipnými scénkami typu "zbojníci kontra žandári", použitím symbolických postáv ľudových hier - Anjel, Čert, Smrť a najmä chytľavými pesničkami. Preto táto "hra so spevmi" mala taký divácky úspech.V slovenskej premiére muzikálu v roku 1974 obsadil režisér Zachar do úlohy tancujúceho a spievajúceho Jánošíka Michala Dočolomanského. Na jednoduchej scéne s obrovskou textilnou šmykľavkou, na ktorej Michal Dočolomanský skákal saltá, sa predviedli aj ďalší špičkoví slovenskí herci - k nezabudnuteľným postavám patrí veliteľ žandárov v podaní Juraja Slezáčka, Čert, do kostýmu ktorého sa roky obliekal Oldo Hlaváček, Elo Romančík ako Dodávač či Smrť a Anjel v podaní Sone Valentovej a Emílie Vášáryovej. V muzikáli vystúpili aj ďalší vynikajúci herci, napríklad Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Vladimír Durdík a i.Na skle maľované neskôr s úspechom inscenovalo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, žilinské Mestské divadlo aj bratislavská Nová scéna.