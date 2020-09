Pred 60 rokmi sa na televíznych obrazovkách objavil Flintstonovci

Washington/Bratislava 30. septembra (TASR) - Prvý animovaný seriál určený pre celú rodinu a vysielaný v hlavnom vysielacom čase Flintstonovci (Flintstones) sa odohrával v dobe kamennej. Jeho hrdinovia - manželia Fred a Wilma Flintstonovci - však žili a riešili podobné problémy ako Američania 60. rokov minulého storočia. Od okamihu, keď sa pokrik Freda Flintstona "jaba-daba-dú!" (Yaba Daba Doo!) ozval z obrazoviek televízorov, uplynie v stredu 30. septembra 60 rokov.



Americká televízia ABC odvysielala prvú časť dnes už legendárneho seriálu 30. septembra 1960 a zaradila ho do hlavného vysielacieho času. Výnimočná bola na tú dobu aj dĺžka jednotlivých epizód, ktoré trvali celú polhodinu. Dovtedy mávali jednotlivé časti animovaných seriálov iba niekoľko minút.



Pod seriál sa podpísali William Hanna and Joe Barbera, ktorí dnes patria medzi najznámejších amerických tvorcov animovaných filmov. Z ich spolupráce vznikli obľúbené a oceňované animované seriály ako napríklad Tom a Jerry, Medveď Yogi či Scooby Doo.



Seriál Flintstonovci, ktorý bol karikatúrou či satirou na americký spôsob života, zabával dospelých a detských divákov šesť sezón do roku 1966. Posledná 166. epizóda seriálu mala premiéru 1. apríla 1966. Flintstonovci držali rekord ako najdlhšie vysielaný animovaný seriál v prime time až do roku 1997, kedy ich prekonali Simpsonovci - s nimi sa diváci pravidelne stretávajú od roku 1989 až dodnes.



Fred a Wilma Flintstonovci a ich najlepší priatelia Barney a Betty Rubbleovci žili síce v prehistorickej dobe kamennej v meste Bedrock, ale predstavovali typické rodiny americkej strednej triedy 60. rokov 20. storočia. Po celodennej práci v kameňolome sa priatelia Fred a Barney vrátili domov k svojim manželkám. Voľný čas trávili spoločne prácou okolo domu alebo zábavou v autokine či na bowlingu. Fred a Barney boli dokonca členmi mužského spoločenstva The Water Buffaloes.



Wilma a Betty predtým, ako sa vydali a stali manželkami a matkami, pracovali ako čašníčky. Wilma bola zrejme dokonca prvá animovaná postava, ktorá bola tehotná a porodila dcéru Pebbles. Tá sa narodila v roku 1962 a krátko po jej narodení si Rubbleovci adoptovali syna, Bamm-Bamma.



Flintstonovci mali aj domácich maznáčikov - malého dinosaura Dina, ktorý predstavoval psíka a šabľozubého tigra, ktorý bol zase "prítulnou" mačičkou. Domácnosti Flintstonovcov a Rubbleovcov sa hrdili podobnými vymoženosťami ako ľudia 20. storočia – mali televízor, púšťali si platne, používali vysávač. Všetko to boli predmety s komickou zvieracou podobou a boli zhotovené z kameňa, zvieracích koží a dreva. Napríklad Fredov automobil bol na nožný pohon.



Podľa legendárneho seriálu nakrútil v roku 1994 Brian Levant aj rovnomenný hraný film, v ktorom si zahrali John Goodman (Fred), Rick Moranis (Barney), Elizabeth Perkinsová (Wilma), Rosie O'Donnellová (Betty).



V roku 2000 Brian Levant nakrútil aj pokračovanie pod názvom The Flintstones in Viva Rock Vegas (Flintstonovci 2).



Obľúbený seriál sa na slovenské televízne obrazovky dostal až po roku 1989. Časť divákov sa s ním však mohla stretnúť už predtým vo vysielaní Maďarskej televízie, ktorá obľúbený seriál uviedla pod názvom Frédi és Béni.