Pred 60 rokmi začali nakrúcať prvého Jamesa Bonda s názvom Dr. No

Bratislava 16. januára (TASR) – Legendárna pištoľ Walther PP, autá značky Aston Martin, vodka s martini pretrepaná, nemiešaná, ale aj úvodné predstavenie hlavného hrdinu filmových adaptácií o agentovi britského veličenstva v známom znení: "Bond, James Bond". Toto všetko je spojené s príbehmi o agentovi 007.



V nedeľu 16. januára uplynie 60 rokov od začiatku nakrúcania prvého filmu o agentovi 007 s názvom Dr. No.



Snímka sa natáčala na Jamajke. Prvým predstaviteľom Jamesa Bonda bol britský herec Sean Connery, ktorý zomrel 31. októbra 2020. Prvotne film Dr. No v réžii Terenca Younga s Connerym v hlavnej úlohe dostal po celosvetovej premiére 5. októbra 1962 v Londýne zmiešané recenzie. Bondovu osudovú ženu stvárnila Ursula Andressová ako Honey Ryderová. Pritom ešte dva týždne pred začiatkom nakrúcania táto rola nebola obsadená. Andressovú producenti vybrali, keď uvideli jej fotografiu, ktorú mal pri sebe jej vtedajší manžel – herec John Derek.



Podľa niektorých zdrojov fotka bola zo súťaže "Miss mokré tričko" a herečku obsadili do tejto úlohy bez akéhokoľvek konkurzu. Ursula Andressová sa v tej dobe o herectvo príliš nezaujímala. Napokon táto prvá bondovka aj vďaka nej bola nominovaná na Zlatý glóbus a zároveň prvá, ktorá glóbus získala. Andressová ho totiž dostala v kategórii najlepší nováčik. Film zároveň zarobil najmenej zo všetkých bondoviek a to 59,5 milióna dolárov. Najväčší finančný úspech malo Casino Royale a to 490 miliónov dolárov.



Kým Connery si za svoju premiéru v roli Bonda zarobil 100.000 dolárov, Andressová dostala 6000 dolárov. Slávna scéna, v ktorej Honey Ryderová vystupuje z mora a stretáva Bonda, sa nakrúcala na pláži Laughing Waters na pozemkoch istej Minnie Simpsonovej v Ocho Rios, St. Ann na Jamajke. Simpsonová bola veľkým fanúšikom Flemingových príhehov o agentovi 007. Zaujímavosťou je, že názov filmu si v niektorých krajinách vysvetlili zle a napríklad v Japonsku No nepochopili ako meno. Film tam teda premietali ako "Nechcem doktora".



Sean Connery si slávneho agenta zahral ešte šesťkrát, konkrétne vo filmoch Srdečné pozdravy z Ruska, Goldfinger, Thunderball, Žiješ iba dvakrát, Diamanty sú večné a Nikdy nehovor nikdy. Podľa mnohých kritikov, ale aj divákov bolo práve Conneryho stvárnenie Jamesa Bonda tým najlepším.



Aj keď Bonda preslávili najmä samotné filmy, úplné začiatky by sme našli v knižnom spracovaní. Postavu kultového agenta totiž vymyslel spisovateľ Ian Fleming a prvý raz sa agent 007 objavil v románe z roku 1953 Casino Royal. James Bond nie je skutočná postava, ale nie je tajomstvom, že Fleminga pri písaní inšpirovalo hneď niekoľko ozajstných agentov. Práve prvých 15 filmov bolo založených priamo na Flemingových knihách, rovnako ako aj film Casino Royale.



Príbehy zvyšných filmov používajú iba jeho postavy. Doteraz bolo nakrútených 25 oficiálnych filmov a dva neoficiálne, tie však nepatria do klasickej ságy (paródia na Casino Royale s Davidom Nivenom a Nikdy nehovor nikdy s Connerym).



Agenta 007 doposiaľ stvárnilo šesť hercov: Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan a Daniel Craig. V prípade výroby ďalšieho filmu sa však očakáva nová tvár, keďže Craig sa s úlohou agenta 007 na konci septembra 2021 rozlúčil.



Meno "agenta s povolením zabíjať" Fleming pôvodne hľadal v zozname najviac obyčajných mien pretože chcel, aby u agenta 007 dominovali iné prednosti. Spomenul si na meno jedného ornitológa, od ktorého kedysi čítal knihu o pozorovaní vtákov vo voľnej prírode. Ornitológ Bond sa o tom, že Fleming prepožičal jeho meno svojmu agentovi, dozvedel až s odstupom rokov a údajne ho to veľmi pobavilo. Dokonca bol z tejto voľby taký unesený, že Flemingovi dal plné právo použiť jeho meno na akékoľvek účely, ktoré bude on sám považovať za dôležité.



Postava samotného tajného agenta tiež nie je vymyslená. James je synom škóta Andrewa Bonda a Monique Delacroix so švajčiarskymi koreňmi. Andrew pracoval pre spoločnosť vyrábajúcu zbrane a veľmi často s celou rodinou cestoval. Jamesovi rodičia zomreli, keď mal 11 rokov.



Po tejto udalosti James vyrastal u svojej tety v Anglicku. Ako sedemnásťročný nastúpil do kráľovského námorníctva. Mottom rodiny Bondových bolo "Jeden svet nestačí", čo sa nakoniec stalo aj názvom pre jeden z filmov. Dokonca samotný autor postavy Fleming bol svojho času špiónom a pôsobil aj ako osobný asistent pre admirála Johna Godfreya, ktorý sa neskôr stal inšpiráciou pre postavu M.