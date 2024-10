Pred 75 rokmi sa narodil Bobby Farrell, člen slávnej skupiny Boney M.

Berlín/Bratislava 6. októbra (TASR) – Fanúšikovia a pamätníci disko éry si v nedeľu 6. októbra pripomenú nedožitých 75 rokov Bobbyho Farrella, člena skupiny Boney M. Muž viacerých profesií, tanečník, spevák a dídžej, jediný muž v slávnom disko-popovom kvartete, prešiel viacerými štátmi, kým si ho v Nemecku všimol známy producent Frank Farian.



Roberto Alfonso Farrell sa narodil 6. októbra 1949 na ostrove Aruba. Po skončení základnej školy odišiel z Malých Antíl, dva roky bol námorníkom, potom sa prisťahoval do Nórska, odišiel do Holandska, kde sa živil ako príležitostný dídžej. Na radu priateľov sa trvalejšie presťahoval do Nemecka. Tamojší spevák a skladateľ Frank Farian nahral v decembri 1974 pieseň Baby Do You Wanna Bump a vydal ju na začiatku 1975 pod menom Boney M. Skladba mala úspech a Farian si najal účinkujúcich na televízne vystúpenia, boli nimi tri dámy Liz Mitchellová, Maizie Williamsová, Marcia Barrettová a jediný muž Bobby Farrell. V júni 1976 vydali debutový album Take the Heat off Me, na ktorom bol ich prvý veľký hit Daddy Cool.







Prišli ďalšie rebríčkového zásahy, ktoré ovládli európske diskotéky a skupina vyšla zo štúdiovej anonymity na koncertné pódiá. V Anglicku sa definitívne presadili so skladbami Ma Baker (júl 1977) a Rivers Of Babylon (máj 1978), obe sa dostali na prvé miesta hitparád. Záver 70. rokov znamenal pre skupinu veľký úspech tromi predávanými albumami a sériou rádiových hitov..



Farrellove spevácke party v začiatkoch nahrával Frank Farian, Farrell spieval iba na koncertoch. Po viacerých nezhodách s ním odišiel v roku 1981 zo skupiny. Vrátil sa v roku 1984 a s jednou prestávkou účinkoval až do ich rozchodu v roku 1989. V ďalších rokoch mal každý z členov slávnej zostavy svoju skupinu a všetci rovnako uvádzali najväčšie hity spoločnej éry. V júni 1977 boli Boney M. hosťami Bratislavskej lýry. V športovej hale na Pasienkoch koncertovali aj 25. februára 2005. Farrell s tromi novými vokalistkami bol v januári 2009 hosťom 9. bratislavského plesu v opere, kde sa mu dostalo veľkej pozornosti zo strany hostí.



V 80. rokoch vydal Farrell niekoľko sólových hitov, medzi nimi King of Dancing, Happy Song (1985) či Hoppa Hoppa (1987). Od 90-tych rokov vystupoval s vlastnou skupinou Bobby Farrell's Boney M.



V roku 1981 sa oženil s Jasminou Shabanovou, vychovali dcéru Zanillya a syna Zanina, rozišli sa v roku 1995. Dcéra Zanillya Farrellová je reperka, v decembri 2011 vyhrala národnú hudobnú cenu Grote Prijs van Nederland v kategórii hip hop.



Farrell zomrel 30. decembra 2010 v hotelovej izbe v ruskom Petrohrade vo veku 61 rokov na zlyhanie srdca po koncerte so svojou skupinou. Pochovaný je na cintoríne Zorgvlied v Amsterdame.