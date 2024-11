Pred 80 rokmi sa narodil Keith Emerson

Londýn 2. novembra (TASR) - Rok 2016 priniesol mimoriadny počet odchodov velikánov do "hudobného neba". V desiaty januárový deň zomrel David Bowie a nasledovali ho okrem iných George Martin, Prince, Leonard Cohen, či George Michael. V decembri aj Greg Lake, polroka po svojom slávnom spoluhráčovi Keithovi Emersonovi. Obaja spolu s Carlom Palmerom vytvorili jedno z najvýraznejších hudobných zoskupení 70-tych rokov minulého storočia a Emerson, ktorý sa narodil pred 80 rokmi (2. novembra 1944), pôsobil predtým tiež ako kapelník v úspešnej formácii The Nice.



Predovšetkým ako klávesista ovplyvnil plejádu muzikantov, medzi nimi i slovenskú legendu Mariána Vargu. Emerson hral od detstva na klavír a vo svojej tvorbe sa významne inšpiroval vážnou hudbou. Vypracoval sa na jednu z najväčších postáv klávesovej sféry a azda aj najznámejšieho muzikanta prvej etapy progresívneho rocku, spolu s lídrami širšie zaradených kapiel Pink Floyd, Yes a King Crimson.



Keith Emerson sa narodil 2. novembra 1944 v anglickom Todmordene. V tínedžerskom veku sa presťahoval do Londýna a po prvých pokusoch v rôznych skupinách založil v 60-tych rokoch úspešný projekt The Nice. Tretí albmum (1969) sa vyšplhal na 3. miesto britského rebríčka, potom však Emerson odišiel a kapelou jeho kariéry sa stalo trio Emerson, Lake And Palmer (ELP). Hral na rôzne klávesy, spevák Lake na gitary a basgitary, Palmer na bicie nástroje. Progresívny rock so silným symfonickým rámcom, s postupne rastúcim vplyvom artrockových kreácií a s dominanciou Emersonových organov, syntezátorov a klavírov, tak približne vyzerá deväť štúdiových albumov telesa.



Už eponymná prvotina sa v roku 1970 presadila v hitparádach a druhý album Tarcus (1971) sa dostal na čelo britskej, v USA do top10. Ďalšie dve platne, Trilogy (1972) a Brain Salad Surgery (1973), to v domovine muzikantov dotiahli na 2. miesto a ELP boli na vrcholy tvorby. K tomu treba prirátať aj živú nahrávku z roku 1971 (Picture at an Exhibiton), v ktorej trio vo svojich aranžmánoch predviedlo slávne Obrázky z výstavy (Modest Petrovič Musorgskij). Tento album to bol v britskom rebríčku tretí a v americkom desiaty. Predajnosť príliš neklesla ani s tromi ďalšími štúdiovými dielami, v ktorých prišli s obmenami postupov. V roku 1979 sa hudobné cesty Emersona, Lakea a Palmera rozišli.



Dva posledné radové albumy vydali ELP po dlhšej pauze v 90-tych rokoch. Priniesli v niektorých polohách ťažší rockový zvuk, v iných krehkejšie pesničky, všetko však v odkaze prvej fázy projektu. Emerson ako sólo umelec od roku 1981 vydal viacero štúdiových i koncertných albumov a skomponoval hudbu do niekoľkých filmov.



Svojou hrou, kompozičnými i aranžérskymi metódami mal veľký vplyv na Mariána Vargu. Ten po pôsobení v Prúdoch na jeseň 1969 založil Collegium Musicum a inšpiráciou pre neho bola skupina The Nice, ktorú videl koncertovať v Prahe. Jeho mladícky idol Keith Emerson spáchal 11. marca 2016 samovraždu a zomrel vo veku 71 rokov v kalifornskej meste Santa Monica.







Zdroje: www.emersonlakepalmer.com, www.progarchives.com