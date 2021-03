Pred 85 rokmi sa narodil nezabudnuteľný slovenský herec Vlado Müller

Kolektív Nitrianskeho krajového divadla v Nitre, naštudoval za réžie svojho riaditeľa Andreja Rajniaka hru "Manželstvo". Hlavný predstaviteľ Vlado Müller v úlohe Petra Gála a Oľga Rúfusová ako jeho manželka. Foto: TASR Viliam Přibil

Člen predsedníctva ÚV KSS, minister kultúry SSR, národný umelec Miroslav Válek odovzdal 2. mája 1979 novovymenovaným zaslúžilým umelcom diplomy o udelení tohto čestného titulu. M. Válek odovzdáva diplom zaslúžilému umelcovi Vladovi Müllerovi, členovi činohry Novej Scény v Bratislave. Foto: TASR archív Magda Borodáčová

Bratislava 19. marca (TASR) – Chlap prezývaný Brumteles, Smrť šitá na mieru, Signum Laudis či seriál Přátelé zeleného údolí – to sú tituly známych filmových a televíznych diel, v ktorých sa na vrchole svojej hereckej kariéry zaskvel slovenský herec Vlado Müller. Na konte má viac než 150 úloh, a tiež takmer štvrťstoročie, ktoré strávil na doskách Novej Scény v Bratislave. Jeho impozantný zjav a sýty hlas ho zaraďujú medzi najvýraznejších hercov svojej generácie. V piatok 19. marca uplynie 85 rokov od narodenia Vlada Müllera.Vladislav Müller sa narodil 19. marca 1936 v Bratislave. Jeho matka zomrela pri pôrode, prvé roky bol u starej mamy v Ústí nad Labem. Potom žil a vyrastal v Bratislave u otca, ktorý sa druhýkrát oženil. Absolvoval dvojročný odborný divadelný kurz pri Štátnom konzervatóriu v Bratislave. V roku 1954 sa stal členom vtedajšieho Krajového divadla v Nitre (dnes Divadlo Andreja Bagara), kde pôsobil do roku 1966. Medzitým v rokoch 1956-1958 absolvoval základnú vojenskú službu ako herec Armádneho divadla v Martine.V Nitre sa zoznámil s hereckou kolegyňou Eliškou, ktorá sa stala jeho prvou manželkou (ich synom je spevák Richard Müller). Spolu s ňou Vlado Müller v roku 1966 prešiel do činohry Novej scény v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1990. Vytvoril tu desiatky výrazných charakterových postáv vážneho a komediálneho charakteru.spomínala naňho herečka Oľga Gallová v dokumente, ktorý v rámci cyklu Radosť zo života pripravila Slovenská televízia so Štúdiom K2 (2008).Popri divadelnej činnosti sa Müller od začiatku 60. rokov 20. storočia uplatnil vo filme aj v televíznej tvorbe. Prvý raz sa objavil v hudobnom filme Josefa Macha Rodná zem (1953), v roku 1960 si zahral v gruzínsko-československej koprodukcii Prerušená pieseň, v snímke Františka Kudláča Na pochode sa vždy nespieva a v televíznom spracovaní známeho vojnového románu Ladislava Mňačka s názvom Smrť sa volá Engelchen (Ivan Balaďa).Do filmového spracovania rovnakého námetu (Smrt si říká Engelchen) angažovala Müllera v roku 1963 režisérska dvojica Ján Kadár a Elmar Klos ovenčená neskôr Oskarom za film Obchod na korze. Klos a Kadár zverili v roku 1964 Müllerovi hlavnú úlohu v dráme Obžalovaný. Nasledovala hlavná rola v historickej snímke Paľa Bielika Majster Kat (1966), úloha v satire Stanislava Barabáša Tango pre medveďa, v roku 1967 si potom zahral v kultovom filme Juraja Jakubiska Kristove roky.Hral tiež vo filmoch Medená veža (1970) a Orlie pierko (1971), ktoré režisér Martin Hollý ml. zasadil do tatranského prostredia. Jedného z členov zváračskej partie stvárnil v kriminálke Andreja Lettricha Prípad krásnej nerestnice (1973). Ten istý režisér ho o rok neskôr obsadil do historického filmu Do zbrane, kuruci!V 70. rokoch minulého storočia narástla obľúbenosť televíznych inscenácií či seriálov, ktoré aj Vladovi Müllerovi priniesli množstvo hereckých príležitostí. Patrili medzi ne napríklad seriál Stanislava Párnického Straty a nálezy (1975), trojdielna inscenácia Americká tragédia toho istého režiséra (1976), a tiež trojdielny životopisný film Louis Pasteur (Igor Ciel, 1977).Najvýraznejšie úlohy ponúkol hercovi režisér Martin Hollý ml. – najskôr v roku 1979 v dráme Smrť šitá na mieru, ktorá bola hereckým koncertom Vlada Müllera a Milana Kiša. Za herecký vrchol považujú kritici Müllerovu kreáciu kaprála Hoferika vo filme Signum laudis z obdobia prvej svetovej vojny (1980). Hollý za tento film dostal zvláštnu cenu poroty na Filmovom festivale v Karlových Varoch.Srdcia českých i slovenských divákov si získal seriál Přátelé Zeleného údolí, ktorý pripravila ostravská televízia v roku 1980 a kde stvárnil Müller postavu lesníka Horynu. Na téme priateľstva medzi dospelým človekom a dieťaťom bol postavený aj film Franeka Chmiela Chlap prezývaný Brumteles (1982) o starnúcom mužovi, ktorý sa ocitol na predčasnom dôchodku a malom chlapcovi, ktorý ťažko prežíva matkin vzťah k novému mužovi.V roku 1990 utrpel Müller ťažký pracovný úraz v divadle, keď pri záverečnom klaňaní spadol z javiska. Po následnej operácii bedrového kĺbu sa už do divadla nevrátil. Posledný raz stál pred kamerou v roku 1994, kedy si spolu s Karolom Machatom a Ladislavom Chudíkom zahral v televíznej adaptácii prózy Stanislawa Stampfla s názvom Psí život.Väčšinu času trávil Vladislav Müller na chalupe na Záhorí. Druhýkrát sa oženil - jeho manželkou sa stala dlhoročná partnerka Beatrix. Tesne po 60. narodeninách začali herca trápiť zdravotné problémy, chorobe podľahol 20. júna 1996 v nemocnici v Malackách.Jeden z najobľúbenejších slovenských hercov Vlado Müller získal cenu Trilobit (1964) za výkon vo filme Obžalovaný, Cenu Janka Borodáča (1978), titul Zaslúžilého umelca (1979), cenu Zlatý krokodíl (1982) za televíznu tvorbu a v ankete časopisu Film a divadlo bol vyhodnotený ako Najpopulárnejší herec roku 1980.