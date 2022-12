Pred 90 rokmi sa narodil americký rocker Little Richard

Macon/Bratislava 4. decembra (TASR) – Fanúšikovia rockovej hudby si v týchto dňoch pripomenú nedožitých 90 rokov legendárneho amerického speváka, skladateľa a klaviristu Little Richarda, jedného zo zakladateľov rock'n'rollu v Spojených štátoch. Tento štýl udal smerovanie svetovej hudobnej scény druhej polovice minulého storočia.



Do matriky ho zapísali 5. decembra 1932 v americkom meste Macon, štát Georgia pod menom Richard Wayne Penniman. Bol jedným z dvanástich detí rodiny kazateľa Charlesa Pennimana. So spevom začínal v kostole s rodinnou skupinou Penniman Singers, neskôr s gospelovou skupinou The Tiny Tots Quartet. Mal pätnásť, keď odišiel z domu, predával na trhoviskách, vystupoval s putovnou estrádou, živil sa ako umývač riadu na autobusovej stanici. Popri tom spieval so skupinou Roya Browna.



V októbri 1951 realizoval prvé nahrávky pre spoločnosť RCA, bola medzi nimi aj piesne Taxi Blues a Every Hour, ktoré vyšli aj na prvom singli. Predchádzal tomu spevácky konkurz v Eighty One Theater v Atlante, ktorý mu sprostredkoval spevák Billy Wright. Podľa jeho vzoru si vytvoril aj svoj imidž – make up a nagélované vlasy. V roku 1953 sa presťahoval do Houstonu, kde založil skupinu Tempo Toppers.



V septembri 1955 nahral pieseň Tutti Frutti, v hitparáde sa dostala na 17. miesto a predaj singlov dosiahol náklad tri milióny kusov. Tú potom prevzalo viacero interpretov, medzi nimi aj Elvis Presley. V apríli 1956 mal v hitparáde ďalšiu skladbu Long Tall Sally, ktorú v júni 1964 prevzala aj skupina Beatles. Prichádzali aj ďalšie hity ako Slippin' And Slidin' a Rip It Up. V marci 1957 vydal prvú LP platňu Here's Little Richard s hitmi ako Ready Teddy, She's Got It a Jenny, Jenny. V roku 1958 sa veľkým hitom stala pieseň Keep A Knockin' z filmu Mr. Rock'N'Roll. Rokenroly Little Richarda ovplyvnili v ďalších rokoch viacero skupín, medzi nimi aj slávnych Beatles.



Po vzore otca a deda sa aj Little Richard stal kazateľom, vyštudoval teologickú fakultu, jeho piesne však mali úspech a tak sa vydavateľská spoločnosť Speciality usilovala utajiť túto jeho premenu. V druhej polovici roku 1962 sa ctihodný pán Little Richard vrátil k rokenrolu a v roku 1963 absolvoval turné so skupinou Beatles, po nich aj s kapelou Rolling Stones a dvojicou Everly Brothers.



Koncertovať neprestal ani v 70. a 80. rokoch, aj keď jeho piesne už predné miesta hitparáde nedosiahli. Nahral viac ako päť desiatok albumov a kompilácií, najnovšou je California (I'm Comin') z roku 2016. V rhythm & bluesovej hitparáde mal osemnásť skladieb, deväť z nich sa umiestnilo aj v popovej hitparáde.



V januári 1986 ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy, v júni 1990 dostal svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, v roku 1993 dostal Cenu Grammy za celoživotné dielo.



Little Richard zomrel 9. mája 2020 vo veku 87 rokov v americkej Tullahome.