Pred 90 rokmi sa narodil charizmatický filmový rebel James Dean

Bratislava 8. februára (TASR) – Zbožňoval rýchlosť áut a často sa správal bezočivo. Bol prototypom amerického rebela, ktorý si nerobil ťažkú hlavu z autorít a predpísaných pravidiel. Zaiste aj preto získal uznanie vtedajšej americkej mládeže. Žil však príliš krátko na to, aby sa ukázal celý rozsah jeho povahy a talentu. Od narodenia ikonického Jamesa Deana uplynie v pondelok 8. februára 90 rokov.



James Byron Dean sa narodil 8. februára 1931 v meste Marion v americkom štáte Indiana. Keď jeho otec získal miesto zubného technika, odsťahovali sa s rodinou do Santa Moniky v Kalifornii. V deviatich rokoch Dean prišiel o milovanú matku, ktorá zomrela na rakovinu. Zaneprázdnený otec nezvládal starostlivosť o syna, a tak ho poslal k príbuzným naspäť na farmu do Indiany. Pravdepodobne v tom momente sa začal prejavovať u chlapca, ktorý prakticky stratil oboch rodičov, vzdor voči starším.



Paradoxne bol James dobrým študentom, ktorý sa venoval športu, dramatickému krúžku a veľkej vášni - autám a motorkám. Po maturite sa presťahoval naspäť k otcovi, absolvoval niekoľko semestrov práva na Santa Monica College, ale napokon ho zlákalo štúdium na prestížnej hereckej škole Kalifornskej univerzity. Herectvo študoval aj v New Yorku.



Deanovi sa spočiatku podarilo získať len malé úlohy v reklamných spotoch a televízii. Prvýkrát sa objavil v reklame na Pepsi Colu.



Dean sa v jednej z televíznych šou stretol s budúcim prezidentom USA Ronaldom Reaganom, ktorý predtým než vstúpil do politiky pôsobil ako herec a rozhlasový moderátor. Reagan nemal rád Deanovu spontánnosť a zostal veľmi zmätený po tom, ako Dean nerešpektoval scenár a pokúšal sa v šou o improvizáciu.



V New Yorku začal Dean hrať na Broadwayi a stal sa žiakom preslávenej hereckej školy Leeho Strasberga, ktorú navštevovala aj Marilyn Monroe. Presadil sa v sezóne 1952/53 na Brodwayi v úlohe mladého Araba v divadelnej inscenácii André Gida The Immoralist. Ocenený bol ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe cenou Daniela Bluma.



Do histórie filmu vstúpil v roku 1955 hlavnou úlohou vo filme režiséra Eliu Kazana East of Eden (Na východ od raja) nakrúteného podľa literárnej predlohy a scenára Johna Steinbecka. Stvárnením Cala Traska, ktorý rebeluje proti otcovskej autorite, sa stal ikonou protestu mladej generácie a jej životného štýlu. Titulnú rolu mal pôvodne hrať Paul Newman. Film bol nominovaný na Oscara.



Po obrovskom úspechu krátko po premiére nakrútil dva ďalšie filmy. Prvý v réžii Nicholasa Raya s Nataliou Woodovou - film mal názov Rebel Without a Cause (1955, Rebel bez príčiny). Druhý film, ktorý získal oscarovú nomináciu Giant (1956, Obor) s Elizabeth Taylorovou, mal premiéru až v roku 1956 po hercovej smrti. Charizmatický Dean tu stvárnil bohatého ropného magnáta.



Americká romantická dráma Rebel bez príčiny sa tešila obrovskej popularite najmä medzi tínedžermi, pretože zobrazovala priepasť medzi generáciou mladých a starých, ktorí nie sú schopní porozumieť svetu dospievajúcich. James Dean ako rozorvaný mladík po boku hereckej kolegyne Natalie Woodovej učaril obrovskému množstvu fanúšikov.



Počas svojej krátkej kariéry hral Dean nekonformistov, ktorí mali svoje vlastné pravidlá. Herec obľuboval knihu o autentickom živote zlodeja a pištoľníka Billyho Kida a často hovoril o tom, že by chcel filmovú rolu pištoľníka z Divokého západu.



Zanietený automobilový pretekár a herec často na fotografiách zachytený s cigaretou v ústach upútaval pozornosť svojím talentom aj správaním. Zabával napríklad kolegov tým, že si do úst vložil horiacu zápalku a cigaretu, pričom o malú chvíľu mu z pier visela už tlejúca cigareta. Hoci pred kamerami vyzeral mimoriadne príťažlivo, mimo nich o svoj vzhľad až tak nedbal. Na formálnom stretnutí sa raz objavil bosý s rozstrapatenými vlasmi a v špinavých rifliach. Podľa priateľov mal výrazné zmeny nálad.



Vtedy 24-ročný, ale už slávny herec nasadol 30. septembra 1955 do svojho Porsche, ktoré nazýval Little Bastard. Zrážka s iným vozidlom sa mu stala osudnou a Dean počas prevozu do nemocnice zomrel. Citát "snívaj, akoby si mal žiť navždy. Ži, akoby si mal zomrieť dnes", ktorým sa umelec preslávil, sa v prípade Deana naplnil mrazivo rýchlo.