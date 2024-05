Pred 90 rokmi sa narodil herec známy ako legendárny major Zeman

Praha/Bratislava 14. mája (TASR) - Mal veľa priaznivcov i protivníkov, bol vyzdvihovaný aj zatracovaný. Napriek tomu, že vytvoril desiatky skvelých divadelných, filmových, televíznych i rozhlasových postáv, navždy zostal majorom Zemanom z propagandistického seriálu Tridsať prípadov majora Zemana.

V stredu 15. mája uplynie od narodenia českého herca Vladimíra Brabca 90 rokov.



Vladimír Brabec sa narodil 15. mája 1934 v Prahe. Umenie si zamiloval už v detstve. Spieval v Kühnovom detskom zbore a po vojne účinkoval v Pražskom divadle pre mládež (1946 - 1948). Študoval na konzervatóriu, odkiaľ zamieril na pražskú Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU). Po vysokoškolských štúdiách začal vystupovať na doskách Krušnohorského divadla v Moste (1953 - 1954) a v pražskom Divadle E. F. Buriana (1954 - 1959).



V roku 1959 sa stal členom činohry pražského Národného divadla, kde pôsobil až do roku 1993 s výnimkou rokov 1975 - 1981, keď po prekonanom infarkte dočasne zakotvil v hereckom súbore Filmového štúdia Barrandov.



Do hereckých postáv dával všetok svoj um, majstrovstvo i plné nasadenie. Na javisku si zlomil nohu a dostal aj infarkt. Na rozhraní života a smrti sa ocitol, keď mal 41 rokov pri stvárňovaní Cyrana z Bergeracu.



Na doskách Zlatej kapličky, tak sa prezýva pražské Národné divadlo, hral najmä v klasických drámach ako Othelo, Hamlet, Rómeo a Júlia či Macbeth. Bližší mu však bol komediálny repertoár, napríklad Moliérov Zdravý nemocný či Skrotenie zlej ženy Williama Shakespeara.



Na filmovom plátne debutoval Vladimír Brabec už ako štrnásťročný v snímke Křížová trojka (1948). K väčším patrila úloha Františka Adama vo filme Poslední růže od Casanovy (1966), rola osamelého výpravcu v detskom filme Kapitán Korda (1970), úloha v historickej komédii Svatby pana Voka (1970) a rola vojvodcu v životopisnom filme Tajemství velkého vypravěče (1971).



Prelomom v jeho hereckej kariére znamenal propagandistický seriál 30 prípadov majora Zemana (1974 - 1979), ktorý nakrútili na objednávku Ministerstva vnútra. Seriál, ktorý zmenil hercovi osobný aj pracovný život, mapoval históriu československého komunistického bezpečnostného zboru - premyslene falšoval dejiny, menil fakty a manipuloval udalosti. Spočiatku Brabcovi priniesol popularitu, no dodnes vyvoláva rozporuplné reakcie.



Často a rád pracoval v rozhlase a v dabingu. V rozhlase napríklad upútal v hre Bylo to na váš účet, ktorá získala prestížne ocenenie Prix Italia.



Od rozhlasového mikrofónu to bolo len na skok k dabingu, kde sa Vladimír Brabec preslávil v legendárnej komédii Niekto to rád horúce. Jacka Lemmona potom už daboval až do konca života. Hlas Vladimíra Brabca si diváci spájali aj s Jamesom Bondom. Slávneho agenta 007 daboval vo filmoch s Rogerom Moorom.



Za celoživotné majstrovstvo v dabingu obdržal Vladimír Brabec v roku 1998 Cenu Františka Filipovského a za celoživotnú umeleckú činnosť získal v roku 2004 Cenu Senior Prix.



Umelca na sklonku života trápili viaceré zdravotné problémy a trpel aj ťažkosťami so srdcom. Výrazná osobnosť českého Národného divadla, televízny, filmový a divadelný herec Vladimír Brabec zomrel 1. septembra 2017 vo veku 83 rokov.







Zdroj: https://dvojka.rozhlas.cz, https://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/208562210800012, https://region.rozhlas.cz/zemrel-herec-a-daber-vladimir-brabec-predstavitel-kultovniho-majora-zemana-7240298