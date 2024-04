Pred 90 rokmi sa narodil obľúbený český herec Josef Somr

Vracov/Bratislava 14. apríla (TASR) - Patril medzi najvýraznejšie osobnosti svojej hereckej generácie. Desiatky rokov bol jedným z najobsadzovanejších českých hercov. Na plátne či obrazovke stvárnil takmer 300 úloh od dramatických postáv až po komické charaktery. V oscarovom filme Ostře sledované vlaky (1966) si zahral sukničkárskeho výpravcu, čo ho vynieslo medzi hereckú elitu.



V pondelok 15. apríla uplynie 90 rokov od narodenia obľúbeného českého divadelného a filmového herca Josefa Somra.



Narodil sa 15. apríla 1934 v moravskej obci Vracov, ležiacej pri mestečku Kyjov. Rodičia mali malé hospodárstvo, otec neskôr pracoval na železnici, a tak sa Josef Somr už od mladi dôverne zoznamoval s prácou v depe i na stanici. Tieto skúsenosti mu neskôr padli veľmi vhod, a to keď nakrúcal svoju najslávnejšiu postavu výpravcu Ladislava Hubičku v snímke Ostře sledované vlaky, ktorá získala v roku 1968 americkú filmovú cenu Oscar.



Do 14 rokov bol presvedčený, že bude kráčať v otcových šľapajach a stane sa železničiarom. Po príchode na kyjovské gymnázium však zistil, že nemá nadanie na technické predmety.



Činoherné herectvo vyštudoval na brnianskej Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU). Po jej absolvovaní v roku 1956 pôsobil dva roky v Českom Těšíne. Potom sa vrátil do Brna a ďalšie tri roky hral v Divadle bratří Mrštíků, nasledujúce štyri roky odohral na javisku v Pardubiciach.



Nádejného herca si všimla režisérska dvojica Elmar Klos a Ján Kadár. Obsadili ho v epizódnej úlohe lekára v psychologickej dráme Obžalovaný (1964), v ktorej dominoval Vlado Müller.



V roku 1965 získal Josef Somr angažmán v pražskom Činohernom klube, odkiaľ prestúpil v roku 1978 do Národného divadla, v ktorom účinkoval do roku 2002. Na jeho doskách stvárnil množstvo postáv.



Za predstavenie Romance pro křídlovku podľa rovnomennej prózy Františka Hrubína získal cenu Thálie za rok 1997. Druhýkrát prevzal toto ocenenie v roku 2001 za predstavenie Gin Game v pražskej Viole.



Josef Somr sa stal jedným z najlepších psychologických hercov so schopnosťou hrať komplikované a vnútornými rozpormi sužované charaktery. Z mnohých filmov, v ktorých účinkoval v druhej polovici 60. rokov 20. storočia možno spomenúť Hotel pro cizince (1966), snímku Soukromá vichřice (1967) alebo sfilmovanú prózu Milana Kunderu Žert (1968).



Postavou stredoškolského profesora chémie si získal srdcia divákov v komédii Jak svět přichází o básníky (1982). Objavil sa aj v ďalších pokračovaniach "básnickej série". Jednu z hlavných postáv vytvoril spolu s Rudolfom Hrušínským a Petrom Čepkom v obľúbenej rozprávke Tři veteráni (1983). Ako policajt sa objavil v komédii Slavnosti sněženek (1983) a zahral si aj v dnes už legendárnom filme Vesničko má středisková (1985).



Popri tom často účinkoval aj v seriáloch. Diváci mohli Josefa Somra vidieť napríklad v seriáloch F. L. Věk (1971), Byli jednou dva písaři (1972), Byl jednou jeden dům (1974), Nemocnice na kraji města (1977), Dynastie Nováků (1982), Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984) či Cirkus Humberto (1988).



V roku 2002 odišiel z Národného divadla do penzie a pre akútny zápal pankreasu musel na istý čas obmedziť svoje aktivity. Opäť sa však vrátil na divadelné javisko, pracoval ďalej pre film, televíziu aj rozhlas. Tak napríklad v roku 2003 sa dostala do kín rozprávka Čert ví proč, ďalej to bola komédia U mně dobrý (2007), rodinný film Saxána a Lexikon kouzel (2011) alebo rozprávka Kovář z Podlesí (2013).



Za svoje herecké majstrovstvo získal viacero uznaní a ocenení - v roku 2005 mu český prezident Václav Klaus udelil medailu Za zásluhy za celoživotnú prácu, v roku 2012 získal Českého leva za mimoriadny prínos k českej kinematografii a v roku 2014 ho ocenili Cenou Thálie za celoživotné činoherné majstrovstvo.



Obľúbený divadelný a filmový herec Josef Somr zomrel 16. októbra 2022 vo veku 88 rokov.











