< sekcia Kultúra
Pred 90 rokmi sa narodil slávny taliansky tenorista Luciano Pavarotti
Svetoznámy umelec sa venoval i charitatívnej činnosti.
Autor TASR
Modena 11. októbra (TASR) - Je považovaný za jedného z najlepších tenoristov histórie. Bol údajne dosť poverčivý, preto musel mať pri vystúpeniach bielu vreckovku a zahnutý klinec vo vrecku. Dostal árie z operných domov do parkov, na futbalové ihriská i na štadióny. Vystupoval so Stingom, s Bonom z U2 alebo s Bryanom Adamsom. Od narodenia talianskeho operného speváka Luciana Pavarottiho uplynie v nedeľu 12. októbra 90 rokov.
Počas obdivuhodnej speváckej kariéry mu tlieskali milovníci operného spevu v najznámejších koncertných sieňach i divadlách sveta, od Metropolitnej opery v New Yorku až po La Scalu v talianskom Miláne. Mal prezývku Kráľ vysokého „c“. Jeho koncerty vysielali televízne stanice na celom svete. Najväčšiu popularitu mu prinieslo jeho „členstvo“ v hviezdnom tíme Troch tenoristov so španielskymi kolegami Plácidom Domingom a Josém Carrerasom. Venoval sa tiež charite, pomáhal utečencom a pracoval pre Červený kríž. Získal sedem cien Grammy, päť žánrových a dve zásluhové.
Luciano Pavarotti sa narodil 12. októbra 1935 v Modene, v rodine pekára a amatérskeho tenoristu Fernanda Pavarottiho a Adele Venturiovej, robotníčky v továrni na cigarety. Pavarotti zdedil hlas po otcovi, ktorý mal "zlato v hrdle." V deviatich rokoch syna prihlásil do miestneho farského zboru. Viac ako spev však Luciana zaujímal šport, miloval futbal. Po škole riešil dilemu, či sa stať profesionálnym futbalovým brankárom alebo spevákom. Obdivoval spev talianskeho operného speváka Enrica Carusa a holywoodskej filmovej hviezdy Maria Lanzu. V devätnástich rokoch začal študovať spev u rešpektovaného profesora Arriga Polu.
Zlom nastal v roku 1955, keď získal na medzinárodnom festivale vo Walese prvé miesto a prvýkrát zažil ovácie publika. Vtedy sa rozhodol, že bude spevákom. Spev študoval šesť rokov. Počas štúdia si privyrábal ako učiteľ a poisťovací agent.
Cestu k sláve Pavarottimu otvorila účasť v speváckej súťaži v meste Reggio Emilia. Po vyhratom medzinárodnom konkurze svoj spevácky debut zažil v apríli 1961, keď sa v opere Bohéma bravúrne uviedol partom Rodolfa, ktorý sa stal jeho životnou úlohou. Na medzinárodnej scéne debutoval v opere La Traviata v srbskom Belehrade. Krst na hudobnej scéne v USA absolvoval Pavarotti vo februári 1965, keď sa v Miami predstavil ako Edgardo z Donizettiho opery Lucia z Lammermooru.
V 70. a 80. rokoch sa stal jedným z najžiadanejších tenoristov sveta. Vďaka spojeniu s dirigentom Herbertom von Karajanom, vystúpeniam v newyorskej Metropolitnej opere a albumom, ktoré sa predávali v miliónoch kusov, sa stal až „popstar“ v opernom svete. V roku 1982 založil súťaž pre mladých interpretov, jej víťaz mal tú česť vystúpiť spolu s ním. Jedným z laureátov bol aj slovenský operný spevák Martin Babjak.
K svetovej popularite ho vynieslo aj spojenie s Plácidom Domingom a Josém Carrerasom ako formácia Traja tenoristi. Ich koncert počas majstrovstiev sveta vo futbale v Ríme v roku 1990 sledovali stovky miliónov divákov.
Pavarotti sa však stretol aj s neúspechom. V novembri 1992 ho v La Scale vypískali pri premiére Verdiho Dona Carlosa. Ďalšou veľkou nepríjemnosťou boli "ťahanice" so súdom pre údajné daňové úniky. V roku 2001 ho súd zbavil obvinenia.
Medzi jeho najznámejšie úlohy patrili Cavaradossi v Pucciniho Tosce, Radames vo Verdiho Aide alebo Nemorino v Donizettiho Nápoji lásky. Pavarottiho „výstavným kúskom“ bola ária princa Kalafa Nessun dorma z tretieho dejstva Pucciniho opery Turandot. Nezabudnuteľným zostalo i jeho uvedenie Schubertovej piesne Ave Maria na jeseň 1979 v Chicagu na omši, ktorú osobne celebroval pápež Ján Pavol II.
Naposledy Pavarotti verejne vystúpil na otvorení zimných olympijských hier v talianskom Turíne vo februári 2006. O päť mesiacov sa podrobil operácii v newyorskej nemocnici a odvtedy sa na verejnosti už neobjavil.
Záver života strávil v rodnej Modene. V auguste 2007 ho na dva týždne hospitalizovali s vysokými horúčkami. Rakovine pankreasu podľahol 6. septembra 2007, mesiac pred svojimi 72. narodeninami.
Americký režisér Ron Howard, ktorý je tvorcom oscarového filmu Čistá duša, nakrútil o živote Pavarottiho dokument v roku 2019. Pred tromi rokmi Luciano dostal posmrtne hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy v Los Angeles. Jeho kariéra zahŕňa 378 vystúpení v najprestížnejších divadlách sveta či dva zápisy do Guinnessovej knihy rekordov a spoluprácu s mnohými umelcami. Neobišiel ani Slovensko. Vo vypredanom amfiteátri na Festivalovom námestí v Košiciach vystúpil v roku 1998.
Svetoznámy umelec sa venoval i charitatívnej činnosti. V decembri 1995 vyšiel koncertný album Pavarotti & Friends for the Children of Bosnia. V rokoch 1992 až 2003 Pavarotti usporiadal desať koncertov v Parco Novi Sad v talianskej Modene. Cieľom podujatí bola podpora humanitárnych projektov.
Pavarotti pozýval na spoluprácu prevažne spevákov, ktorí nepochádzali z operného prostredia, čo viedlo k veľmi inovatívnej a verejnosťou kladne prijatou spoluprácou medzi Pavarottim a populárnymi popovými hviezdami. Výťažky z niektorých z týchto koncertov venoval afganským, angolským a irackým utečencom.
V roku 1995 bol koncert určený deťom z Bosny postihnutým vojnou. Na podujatí vystúpili umelci ako Meat Loaf a Bono, The Edge a Brian Eno (vystupujúci ako Passengers) a Nenad Bach, chorvátsko-americký umelec a aktivista. Na podujatí sa zúčastnila aj Diana, princezná z Walesu. Výťažok z koncertu použili na pomoc pri výstavbe Pavarottiho hudobného centra v Mostare.
Počas obdivuhodnej speváckej kariéry mu tlieskali milovníci operného spevu v najznámejších koncertných sieňach i divadlách sveta, od Metropolitnej opery v New Yorku až po La Scalu v talianskom Miláne. Mal prezývku Kráľ vysokého „c“. Jeho koncerty vysielali televízne stanice na celom svete. Najväčšiu popularitu mu prinieslo jeho „členstvo“ v hviezdnom tíme Troch tenoristov so španielskymi kolegami Plácidom Domingom a Josém Carrerasom. Venoval sa tiež charite, pomáhal utečencom a pracoval pre Červený kríž. Získal sedem cien Grammy, päť žánrových a dve zásluhové.
Luciano Pavarotti sa narodil 12. októbra 1935 v Modene, v rodine pekára a amatérskeho tenoristu Fernanda Pavarottiho a Adele Venturiovej, robotníčky v továrni na cigarety. Pavarotti zdedil hlas po otcovi, ktorý mal "zlato v hrdle." V deviatich rokoch syna prihlásil do miestneho farského zboru. Viac ako spev však Luciana zaujímal šport, miloval futbal. Po škole riešil dilemu, či sa stať profesionálnym futbalovým brankárom alebo spevákom. Obdivoval spev talianskeho operného speváka Enrica Carusa a holywoodskej filmovej hviezdy Maria Lanzu. V devätnástich rokoch začal študovať spev u rešpektovaného profesora Arriga Polu.
Zlom nastal v roku 1955, keď získal na medzinárodnom festivale vo Walese prvé miesto a prvýkrát zažil ovácie publika. Vtedy sa rozhodol, že bude spevákom. Spev študoval šesť rokov. Počas štúdia si privyrábal ako učiteľ a poisťovací agent.
Cestu k sláve Pavarottimu otvorila účasť v speváckej súťaži v meste Reggio Emilia. Po vyhratom medzinárodnom konkurze svoj spevácky debut zažil v apríli 1961, keď sa v opere Bohéma bravúrne uviedol partom Rodolfa, ktorý sa stal jeho životnou úlohou. Na medzinárodnej scéne debutoval v opere La Traviata v srbskom Belehrade. Krst na hudobnej scéne v USA absolvoval Pavarotti vo februári 1965, keď sa v Miami predstavil ako Edgardo z Donizettiho opery Lucia z Lammermooru.
V 70. a 80. rokoch sa stal jedným z najžiadanejších tenoristov sveta. Vďaka spojeniu s dirigentom Herbertom von Karajanom, vystúpeniam v newyorskej Metropolitnej opere a albumom, ktoré sa predávali v miliónoch kusov, sa stal až „popstar“ v opernom svete. V roku 1982 založil súťaž pre mladých interpretov, jej víťaz mal tú česť vystúpiť spolu s ním. Jedným z laureátov bol aj slovenský operný spevák Martin Babjak.
K svetovej popularite ho vynieslo aj spojenie s Plácidom Domingom a Josém Carrerasom ako formácia Traja tenoristi. Ich koncert počas majstrovstiev sveta vo futbale v Ríme v roku 1990 sledovali stovky miliónov divákov.
Pavarotti sa však stretol aj s neúspechom. V novembri 1992 ho v La Scale vypískali pri premiére Verdiho Dona Carlosa. Ďalšou veľkou nepríjemnosťou boli "ťahanice" so súdom pre údajné daňové úniky. V roku 2001 ho súd zbavil obvinenia.
Medzi jeho najznámejšie úlohy patrili Cavaradossi v Pucciniho Tosce, Radames vo Verdiho Aide alebo Nemorino v Donizettiho Nápoji lásky. Pavarottiho „výstavným kúskom“ bola ária princa Kalafa Nessun dorma z tretieho dejstva Pucciniho opery Turandot. Nezabudnuteľným zostalo i jeho uvedenie Schubertovej piesne Ave Maria na jeseň 1979 v Chicagu na omši, ktorú osobne celebroval pápež Ján Pavol II.
Naposledy Pavarotti verejne vystúpil na otvorení zimných olympijských hier v talianskom Turíne vo februári 2006. O päť mesiacov sa podrobil operácii v newyorskej nemocnici a odvtedy sa na verejnosti už neobjavil.
Záver života strávil v rodnej Modene. V auguste 2007 ho na dva týždne hospitalizovali s vysokými horúčkami. Rakovine pankreasu podľahol 6. septembra 2007, mesiac pred svojimi 72. narodeninami.
Americký režisér Ron Howard, ktorý je tvorcom oscarového filmu Čistá duša, nakrútil o živote Pavarottiho dokument v roku 2019. Pred tromi rokmi Luciano dostal posmrtne hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy v Los Angeles. Jeho kariéra zahŕňa 378 vystúpení v najprestížnejších divadlách sveta či dva zápisy do Guinnessovej knihy rekordov a spoluprácu s mnohými umelcami. Neobišiel ani Slovensko. Vo vypredanom amfiteátri na Festivalovom námestí v Košiciach vystúpil v roku 1998.
Svetoznámy umelec sa venoval i charitatívnej činnosti. V decembri 1995 vyšiel koncertný album Pavarotti & Friends for the Children of Bosnia. V rokoch 1992 až 2003 Pavarotti usporiadal desať koncertov v Parco Novi Sad v talianskej Modene. Cieľom podujatí bola podpora humanitárnych projektov.
Pavarotti pozýval na spoluprácu prevažne spevákov, ktorí nepochádzali z operného prostredia, čo viedlo k veľmi inovatívnej a verejnosťou kladne prijatou spoluprácou medzi Pavarottim a populárnymi popovými hviezdami. Výťažky z niektorých z týchto koncertov venoval afganským, angolským a irackým utečencom.
V roku 1995 bol koncert určený deťom z Bosny postihnutým vojnou. Na podujatí vystúpili umelci ako Meat Loaf a Bono, The Edge a Brian Eno (vystupujúci ako Passengers) a Nenad Bach, chorvátsko-americký umelec a aktivista. Na podujatí sa zúčastnila aj Diana, princezná z Walesu. Výťažok z koncertu použili na pomoc pri výstavbe Pavarottiho hudobného centra v Mostare.