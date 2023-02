Pred 90 rokmi sa narodil známy rozhlasový publicista Ernest Weidler

Ružomberok/Bratislava 1. februára (TASR) - Patril medzi najvýznamnejších slovenských rozhlasových tvorcov. Jeho popularita bola porovnateľná s terajšími najväčšími moderátorskými hviezdami, a to najmä vďaka relácii Na modrej vlne, ktorá sa vysielala v rokoch 1961 až 1990.



V stredu 1. februára uplynie 90 rokov od narodenia známeho rozhlasového moderátora a redaktora Ernesta Weidlera, nositeľa Zlatého mikrofónu Československého rozhlasu (1989) a víťaza viacerých rozhlasových žatiev.



Ernest Weidler sa narodil 1. februára 1933 v Ružomberku. Po maturite na gymnáziu v rodnom meste promoval v roku 1957 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Vzápätí po skončení vysokej školy nastúpil do Československého rozhlasu v Bratislave ako redaktor do Redakcie pre mládež.



Rozhlasové vysielanie a Ernest Weidler boli spojené nádoby. Rozhlasové umenie ovládal majstrovsky, doslova videl zvukom. Jeho meno je nerozlučne späté s mládežníckou reláciou na Modrej vlne, ktorá začala vysielať 15. septembra 1961.



Táto rozsiahla bloková mládežnícka relácia, pri moderovaní ktorej sa striedal s Viktorom Oravcom, si čoskoro získala veľkú popularitu nielen mladej generácie. Za pomerne krátky čas sa zaradila medzi najobľúbenejšie, najpopulárnejšie a najpočúvanejšie rozhlasové relácie na Slovensku. Vysielala sa takmer 30 rokov, poslednýkrát zaznela z rozhlasového éteru 16. júna 1990.



"Vtedy sa pre mládež, ako aj pre ostatných, vysielali len také zlomky 20-minútové relácie, 30-minútové relácie, mladých to nudilo a preto sme začali uvažovať, že treba väčšiu plochu. Nám relácia umožnila, že sme v tých 90-minútach neboli smiešne obmedzení, nemusela tam byť len reportáž, len príhovor alebo iný žáner, že sme v nej mohli vytvárať akýkoľvek rozhlasový žáner," zaspomínal si pred rozhlasovým mikrofónom na vznik relácie Na modrej vlne jej spolutvorca Ernest Weidler.



Koncom 70. rokov 20. storočia sa stal taktiež iniciátorom a priekopníkom dovtedy nepoznaného moderného rozhlasového žánru. Fíčer bola publicistika na vyššom stupni rozhlasovej žurnalistiky, ktorá povýšila reportáž a rozhovor na dielo s mnohými prvkami rozhlasovej umeleckej tvorby a svojou kompozičnou výstavbou i štylistikou sa blížila k rozhlasovej hre alebo k rozhlasovému umeleckému pásmu.



Po novembri 1989 bol Ernest Weidler pri zrode novej kontaktnej relácie Nočné dialógy so širokým priestorom pre rozhlasových poslucháčov, ktorú od roku 1990 aj moderoval.



Po zmene politických pomerov zastával v rokoch 1990 až 1994 post programového námestníka ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu, pričom vo februári 1990 sa významne zaslúžil o vznik náboženského vysielania.



Venoval sa aj umeleckému prednesu a divadlu poézie. Pôsobil ako porotca a lektor na recitátorských súťažiach. Bol spoluzakladateľom a dlhoročným porotcom Hviezdoslavovho Kubína.



Za svoju dlhoročnú rozhlasovú tvorbu získal Ernest Weidler viacero ocenení. V roku 1989 si prevzal Zlatý mikrofón a v roku 2008 dostal Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasovej tvorby.



Bol tiež literárne aktívni. Napísal knihu Oliver a Eňa na dereši (1999) a na publikovanie pripravil súbor esejí a rozhovorov Júliusa Fila, evanjelického duchovného, bývalého generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, s názvom Prenikanie soli (2006).



Uznávaný slovenský rozhlasový publicista Ernest Weidler zomrel 14. októbra 2012 v Bratislave vo veku 79 rokov.