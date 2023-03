Pred 90 rokmi sa narodila česká filmová a divadelná legenda L. Munzar

Nová Včelnice/Bratislava 20. marca (TASR) – Vynikal javiskovou rečou doplnenou kultivovaným prejavom, ako aj výrazovo bohatým herectvom. Mnoho jeho predstavení sa zaradilo do Zlatého fondu českého divadelníctva. Zložitú psychológiu dokázal stvárniť striedmo, až s istou zdržanlivosťou, čím ešte viac vyznelo vnútorné napätie postavy.



V pondelok 20. marca si pripomíname nedožitých 90 rokov od narodenia legendárneho českého divadelného, filmového a televízneho herca Luděka Munzara, ktorý stvárnil viac ako 200 filmových postáv a v pražskom Národnom divadle odohral 33 sezón.



"Samozrejme, že som Munzara vnímala vo filmoch, televíznych filmoch aj v inscenáciách. V rozhlasových hrách mal prekrásny hlas a bol to skvelý herec. Pamätám si, že hosťoval v Bratislave s pražským Národným divadlom s hrou Bertolta Brechta v réžii Jaromíra Pleskota Zadržitelný vzestup Arthura Uie. V hre hral hlavnú postavu a bol fascinujúci. Munzar bol analytický herec, veľmi ostromysliaci. Tak som ho ako divák vnímala. Potom mám obrovský zážitok z hlavnej postavy Leoša Janáčka v televíznom filme Lev s bílou hřívou," zaspomínala si pre TASR na herecké majstrovstvo Luděka Munzara slovenská herecká legenda Zuzana Kronerová. Síce sa s umelcom nestretla, ale - ako dodala - jej divácke zážitky s ním stáli naozaj za to.



Luděk Munzar sa narodil 20. marca 1933 v juhočeskom mestečku Nová Včelnice. Detstvo ale strávil prevažne v Smiřicích neďaleko mesta Hradec Králové.



Celý život ho priťahovala technika a v detstve sníval o tom, že sa stane vojenským pilotom. O herectvo sa začal zaujímať počas stredoškolského štúdia v Hradci Králové, kde hral v mládežníckom súbore Mladá scéna, čo ho ovplyvnilo v jeho ďalšej kariére. V rokoch 1952 - 1956 študoval na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe u profesora Vítězslava Vejražky. Avšak letectvo a rovnako aj automobilová vášeň pretrvávali celý Munzarov život ako jeho veľké koníčky.



Prvý angažmán získal v roku 1956 v Mladej Boleslavi. Hneď nasledujúci rok sa talentovaný Munzar objavil na javisku pražského Národného divadla, kde nakoniec odohral až 33 sezón a zotrval do roku 1990. Ako výrazný typ ani ako mladý nehral milovníkov. Viac mu sedeli nesentimentálni hrdinovia a rebeli. Veľmi skoro ale presvedčil o svojej schopnosti stvárňovať zložité charaktery s pevnou vôľou a intelektom, ktoré neskôr obohatil aj o sarkastický nádych a zábavný cynizmus.



Prvý raz sa objavil vo filme Dědeček automobil, ktorý nakrútil v roku 1956 Alfréd Radok. Už o dva roky nasledovali snímky Občan Brych, Morálka pani Dulské a protialkoholický apel Dnes naposled. Zahral si tiež napríklad vo filmoch Atentát (1964), První den mého syna (1964), Kočár do Vídně (1966), Nahá pastýřka (1966) a vo filmovej podobe známeho románu Milana Kunderu Žert (1968).



V 70. a 80. rokoch patril Luděk Munzar k hercom utvárajúcim podobu Národného divadla a postupne sa prepracoval aj k divadelnej réžii. V tomto období bol tiež rozprávačom v originálnom animovanom filme Karla Zemana Čarodějův učeň (1977), hral v komédii Jak napálit advokáta (1980), Ta chvíle, ten okamžik (1981), Tretí princ (1982) a v snímke Lev s bílou hřívou stvárnil českého skladateľa Leoša Janáčka (1986).



V roku 1989 v Národnom divadle režíroval napríklad hru Lev v zime od amerického dramatika Jamesa Goldmana a súčasne v predstavení hral aj hlavnú postavu Jindřicha II.



V roku 1990 opustil Munzar, spoločne so svojou manželkou - českou herečkou Janou Hlaváčovou Národné divadlo, keďže ich predstavy o poslaní a smerovaní divadla sa líšili od predstavy nového vedenia. Manželia začali chodiť po zájazdoch s programom S Vůní šminek a benzínu a absolvovali vyše 350 predstavení. Do divadla sa už nevrátil a príležitostne sa venoval divadelnej réžii. Televízia a film mu však poskytli ďalšie početné herecké príležitosti.



Z televíznej a seriálovej tvorby možno spomenúť hlavnú postavu Jakuba Cirkla, ktorého stvárnil v 13-dielnom televíznom seriáli Synové a dcery Jakuba skláře. Účinkoval ale tiež v dvoch dieloch propagandistického seriálu Jiřího Sequensa Tridsať prípadov majora Zemana.



V ostatných rokoch sa Munzar zapísal do pamäti televíznych divákov napríklad ako sprievodca televíznymi cyklami Rozhlédni se, člověče, Paměť stromů a Zpátky k pramenům. Naposledy si zahral v seriáli Nevinné lži (2013) a v televíznom filme Piknik (2014). Z dabingových rolí najčastejšie prepožičal hlas legendám ako Paulovi Newmanovi či Morganovi Freemanovi.



Luděk Munzar bol nadšeným priaznivcom automobilového športu, ale aj lietania, o čom hovorí v knihe Když jsem to slíbil (1998). Herec dokonca v roku 1989 získal s Tatraplánom Sport 602 titul majstra Európy v pretekoch automobilových veteránov. Napísal tiež knihu riekaniek S vůní vánku po heřmánku (2005), ktorú venoval svojej vnučke.



V rokoch 1995 a 2000 získal Cenu Františka Filipovského za majstrovstvo v dabingu a prestížnu cenu Thálie za celoživotné dielo hercovi udelila česká Herecká asociácia v roku 2012.



Vynikajúci český herec Luděk Munzar zomrel 26. januára 2019 vo svojom dome v Modřanoch v Prahe.



