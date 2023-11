Pred 90 rokmi sa narodila herecká diva Zdena Gruberová

Šenkvice/Bratislava 24. novembra (TASR) - Úctyhodné trojciferné číslo postáv vytvorila tak v divadle, pred televíznou i filmovou kamerou, ako aj za rozhlasovým mikrofónom. Patrila k najvýraznejším a najvyhľadávanejším hereckým predstaviteľkám svojej generácie.



Od narodenia herečky, dlhoročnej členky Slovenského národného divadla (SND), Zdeny Gruberovej uplynie v piatok 24. novembra 90 rokov.



Zdena Gruberová sa narodila 24. novembra 1933 v Šenkviciach. Otec hral v ľudovom divadle a často dcéru brával na divadelné predstavenia, budúca vynikajúca herečka však vôbec neuvažovala o umeleckej dráhe.



Osudovým sa stalo pre ňu recitovanie. Jej prednes si raz vypočuli herci František Dibarbora a Július Pántik, ktorí jej vzápätí odporučili, aby sa prihlásila na štúdium herectva. V rokoch 1951 - 1953 študovala v Odbornom divadelnom kurze pri Štátnom konzervatóriu v Bratislave.



Mladú umelkyňu hneď po štúdiách angažovali do Armádneho divadla v Martine (v súčasnosti Slovenské komorné divadlo), v ktorom získavala prvé skúsenosti na profesionálnom javisku. Členkou Činohry SND v Bratislave sa stala od septembra 1954, kde pôsobila do konca roku 1998. Hosťovsky účinkovala aj na bratislavskej Novej scéne.



Na našej prvej divadelnej scéne stvárnila deväť desiatok postáv v mnohotvárnych charakterových kreáciách širokého žánrové rozpätia, v ktorých sa predstavila ako spontánna, ale aj intelektuálne vyspelá herečka. Vynikala nezabudnuteľnou farbou hlasu a silným vyžarovaním autentickej osobnosti.



V prvých rokoch hereckého pôsobenia ju obsadzovali do dievčenských postáv. Za svoju najobľúbenejšiu úlohu považovala rolu Júlie zo Shakespearovej hry Rómeo a Júlia. V 60. rokoch minulého storočia herecky vytvárala vážne i komické charaktery meštiačok, kmotier a výrazné dedinské ženy v slovenskej i českej klasike. Okrem Júlie sa míľnikom jej hereckej dráhy stala postava Maggie v hre Arthura Millera Po páde (1964).



Svoje charakterové javiskové herectvo preniesla aj do stoviek postáv vo filme, v televízii i v rozhlase. Zahrala si napríklad v režisérskej prvotine Andreja Lettricha Drevená dedina (1954) či v psychologickej vojnovej dráme Paľa Bielika Kapitán Dabač (1959). Režisér Andrej Lettrich ju obsadil aj do filmu Smrť prichádza v daždi (1965). Diváci mohli jej umenie obdivovať tiež v oceňovanej dráme Martina Hollého Balada o siedmich obesených (1968).



Často spolupracovala s Karolom Machatom a Štefanom Kvietikom, po boku ktorých sa objavila napríklad v Lettrichovej dráme Červené víno (1972).



Za umeleckú tvorbu získala Zdena Gruberová titul Zaslúžilá umelkyňa (1968) a ocenenie Zlatý krokodíl (1982). Za celoživotné dielo v oblasti činohry jej v roku 1999 udelili Výročnú cenu Literárneho fondu v oblasti divadelnej tvorby. Na Festivale rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok v Piešťanoch ju v roku 2002 porota odmenila Cenou mesta Piešťany za najlepší ženský výkon v kategórii klasická rozprávka.



Obľúbená herečka Zdena Gruberová, ktorá bola viac ako štyri desiatky rokov tvárou SND, zomrela 18. januára 2017 v Bratislave vo veku 83 rokov.







Zdroj: https://www.theatre.sk, https://www.culture.gov.sk