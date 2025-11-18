< sekcia Kultúra
Pred 90 rokmi sa narodila Perla Bžochová, prekladateľka kníh v nemčine
O necelé tri týždne si svet kvalitnej beletrie pripomenie život a dielo veľkého rakúskeho spisovateľa s nemeckým pôvodom, ktorý vyrastal v Prahe.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Perla Bžochová prežila svoj dospelý život v literárne rozvetvenej rodine a sama v tejto sfére zanechala výraznú stopu. Venovala sa nemecky písanej literatúre a preložila viaceré známe diela z pier velikánov ako Kafka, Rilke, Grass, či Dürrenmatt. Významná literárna prekladateľka sa narodila 18. novembra pred 90 rokmi.
O necelé tri týždne si svet kvalitnej beletrie pripomenie život a dielo veľkého rakúskeho spisovateľa s nemeckým pôvodom, ktorý vyrastal v Prahe. Rainer Maria Rilke bol kovaný básnik, ale publikoval aj pozoruhodný román Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho. Bžochová si bravúrne poradila s úskaliami čiastočne autobiografického a do istej miery experimentálneho diela, ktoré nieslo vsuvky s expresionistickou lyrikou:
"Veď kto ťa teraz vyvedie z nerestných uší? Kto vyženie z hudobných siení tých predajných ľudí s neplodným sluchom, ktorý smilní a nikdy nepočne? ... Keby však, pane, pri tvojich zvukoch ležal ktosi panenský s nepoškvrneným uchom, umrel by od blaženosti, alebo by donosil nekonečno a oplodnený mozog by mu praskol od ustavičného rodenia."
Perla Bžochová sa narodila 18. novembra 1935 v Košiciach, to už Rilke ani Franz Kafka nežili. V roku 1953 maturovala na gymnáziu v Žiline, promovala v roku 1958 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (nemčina-slovenčina). Hneď po štúdiu začala pôsobiť ako redaktorka prekladovej literatúry vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave.
Okrem Rilkeho románu sa venovala aj ďalším významným dielam nemeckých, rakúskych a švajčiarskych autorov, ako aj pražskému, v nemčine tvoriacemu spisovateľovi Franzovi Kafkovi. Preložila, alebo spolupreložila jeho kultové romány Proces, Zámok a Amerika, i niekoľko z poviedok, takisto jeho 70-stranový List otcovi.
Od Güntera Grassa v roku 1966 oceňovanú novelu Mačka a myš, druhú časť "Gdanskej trilógie" popredného spisovateľa a držiteľa Nobelovej ceny za literatúru. K prekladu prvej časti, rozsiahleho a slávneho románu Plechový bubienok sa nedostala, keďže Grass o dva roky ostro kritizoval okupačný vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a v krajine sa dostal "na index".
Ďalšiemu nemeckému nobelistovi Heinrichovi Böllovi preložila Bžochová jeho významný román Biliard o pol desiatej i novelu Ženy v údolí Rýna. Od slávneho švajčiarskeho autora Friedricha Dürrenmatta novelu Sudca a jeho kat. Z jej ďalších prekladov niektoré poviedky Ingeborg Bachmannovej pod titulom Odročený čas (v origináli Tridsiaty rok), romány Ericha Mariu Remarqua i Stefana Zweiga a Arnolda Zweiga. Aj vďaka nej sa rozšíril slovenský svet "mayoviek" o knihy Petrolejový princ, Na Rio de la Plata a Znovu na Rio de la Plata.
Perla Bžochová pripravila aj výber z nemeckých poviedok 20. storočia pod titulom Dni a noci Nemecka (1965). Preložila vyše 50 diel z nemeckej jazykovej oblasti, jej dielo ocenili doma i v zahraničí. Literárny fond jej v roku 1988 udelil Cenu Jána Hollého za umelecký preklad. V roku 1989 získala v Berlíne Cenu bratov Grimmovcov. V roku 1994 dostala vyznamenanie 24. kongresu IBBY (International Board on Books for Young People) v Seville, čím ocenili jej redaktorskú a vydavateľskú prácu vo sfére iniciovania náročných projektov mladých prekladateliek a prekladateľov.
Popredná slovenská prekladateľka zomrela 6. novembra 1999 v Bratislave. Jej manžel bol popredný slovenský literárny kritik, esejista a prekladateľ Jozef Bžoch. Dcéra Jana Bžochová-Wild je prekladateľka a teatrologička, syn Adam literárny vedec i prekladateľ. Od roku 2001 Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry udeľuje Cenu Perly Bžochovej.
