Prednáška odkryje úspech postapokalyptickej série o Mad Maxovi

Bratislava 24. mája (TASR) - Po svetovej premiére na MFF Cannes vstúpil najnovší film Georgea Millera zo série o štvancovi Maxovi - Furiosa: Mad Max sága do slovenských kín. Bratislavské Kino Lumiére chystá pri tejto príležitosti prednášku, ktorá fanúšikom Mad Maxa priblíži, čo stojí za úspechom tejto celosvetovo úspešnej postapokalyptickej filmovej série. Prednáška programového dramaturga Rastislava Steranku sa uskutoční v pondelok 27. mája. Vstup je voľný. Informuje o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ).



Séria filmov o bývalom policajtovi Maxovi odštartovala v roku 1979 filmom Mad Max a priniesla slávu austrálskemu režisérovi Georgeovi Millerovi. Nízkorozpočtový film bol nakrútený v takmer amatérskych podmienkach, jeho ohlas však umožnil v nasledujúcich rokoch vznik ďalších pokračovaní, ktoré zožali obrovský úspech.



"Vyštudovaný lekár a debutujúci filmový režisér George Miller Mad Maxom nadviazal na vtedy populárne exploatačné filmy, posunul ich paradigmu a vytvoril univerzálneho mýtického hrdinu, ikonického bojovníka, s ktorým sa stotožnili diváci po celom svete," hovorí Steranka. Dodáva, že po úspechu Mad Maxa nasledovali ďalšie "vysokooktánové apokalyptické vízie" - Mad Max 2: Bojovník ciest (1981), Mad Max a Dóm hromu (1985) a Mad Max: Zbesilá cesta (2015).



"George Miller vytvoril komplexné svety založené na prvkoch, ktoré sú nám známe - punková subkultúra, obmedzené prírodné zdroje/zdroje paliva, motorkárske/automobilové gangy či hrozba jadrovej vojny - a preniesol ich do budúcnosti po nukleárnom reštarte, do budúcnosti poznačenej šialenstvom a vychýlením z normality, do zvrátenej verzie sveta, v ktorom padli posledné zvyšky civilizácie a nahradil ich prirodzený stav chaosu, kde sa hrdinstvo jedného človeka stáva absurdným," charakterizuje Steranka svet, ktorý vytvoril Miller. Vo filmovej sérii ukazuje život po apokalypse a zániku civilizácie a predstavuje pokus o vzkriesenie spoločnosti a vytvorenie si vlastného modelu existencie. Millerovi sa zároveň sériou o Maxovi podarilo položiť základy subžánru apokalyptického sci-fi.



Steranka avizuje, že prednáška so začiatkom o 18.00 h bude popretkávaná ukážkami, ktoré budú názorne demonštrovať jej jednotlivé témy tak, aby diváka iba hovoreným slovom neunudila. Od štvrtka (23. 5.) uvádza najnovší film Georgea Millera Furiosa: Mad Max sága aj Kino Lumiére. Od 12. júna tiež plánuje priniesť cyklus nazvaný Max a Furiosa so všetkými piatimi dielami Millerovej série.