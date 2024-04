PREHĽAD: Aké boli aprílové hity druhej polovice 20. storočia v USA?

Bratislava 19. apríla (TASR) - Americkú singlovú hitparádu viedla 19. apríla 1964 skupina Beatles s pesničkou Can't Buy Me Love, tá vyšla na šiestom singli skupiny. Americký rebríček patril od 26. januára 1964 iba skupine Beatles. Do 15. marca bola prvá pieseň I Want To Hold Your Hand, od 15. marca postúpila do čela skladba She Loves You, od 29. marca sa na prvé miesto posunula pesnička Can't Buy Me Love. Beatles prileteli 7. februára 1964 na svoju prvú návštevu Spojených štátov. Prvým koncertom bolo v nedeľu 9. februára ich vystúpenie v tom čase vo veľmi populárnej televíznej Ed Sullivan Show. Sledovalo ju 73 miliónov divákov v celých Spojených štátoch.



Formácia MFSB so skladbou TSOP (The Sound Of Philadelphia) viedla hitparádu 19. apríla 1974. Mother Father Sister Brother, teda MFSB bola štúdiová kapela, ktorá v 70. rokoch vydala osem albumov, táto skladba bola najúspešnejšou.



O desať rokov neskôr bol prvý Phil Collins s piesňou Against All Odds z rovnomenného filmu režiséra Taylora Hackforda. Úspech si Collins získal ako člen známej skupiny Genesis aj na sólovej dráhe. Na svojom konte má dnes osem sólových albumov, ten ôsmy s názvom Going Back vyšiel v septembri 2010. Je držiteľom ôsmich cien Grammy, v roku 2010 ho uviedli so skupinou Genesis do Rock'n'rollovej siene slávy.



R. Kelly s piesňou Bump N'Grind viedol hitparádu 19. apríla 1994. Rodák z amerického Chicaga založil v roku 1989 formáciu Public Announcement, známu pod názvom MGM. S ňou aj vydal v januári 1992 album Born Into The 90's. V novembri 1993 vydal prvý sólový album 12 Play. Na svojom konte má 14 vydaných albumov, v singlovej hitparáde mal 27 piesní, dve z nich, Bump N' Grind a I'm Your Angel, duet s Celine Dion sa dostali na prvé miesto hitparády. Hitom bola aj pieseň I Believe I Can Fly.