Viete, ktoré hity hrali anglické rádiá v druhej polovici 20. storočia?

Bratislava 19. apríla (TASR) - Skupina Beatles s piesňou Can't Buy Me Love viedla anglickú hitparádu 19. apríla 1964. Pesnička vyšla na šiestom singli skupiny Beatles, na B strane bola skladba You Can't Do That. Beatles ju zaradili aj do svojho prvého filmu A Hard Day's Night, ktorý mal premiéru 6. júla 1964, bola jednou zo siedmich piesní, ktoré vyšli aj na tretej LP platni A Hard Day's Night.



Terry Jacks s pesničkou Seasons In The Sun viedol hitparádu 19. apríla 1974. Tento kanadský spevák a skladateľ začínal spevácku dráhu v skupine Chessmen, neskôr sa rozhodol pre sólové účinkovanie. Populárny bol hlavne v prvej polovici 70. rokov. V roku 1974 vydal album Seasons In The Sun. Úspech a slávu mu priniesla titulná skladba Seasons In The Sun, ktorá viedla americký rebríček, prvá bola v Kanade aj v Anglicku, hitom bola v celej Európe. V závere roka 1974 mal v anglickom rebríčku aj pieseň If You Go Away.



Desať rokov nato bol na prvej pozícii Lionel Richie so skladbou Hello. Spevák, skladateľ aj hráč na klávesových nástrojoch Lionel Richie začínal svoju úspešnú dráhu v roku 1967 v skupine Commodores ako spevák, hráč na saxofóne a klávesoch. V roku 1982 zo skupiny odišiel a rozhodol sa pre sólovú dráhu. Už v októbri 1982 vydal prvý sólový album Lionel Richie. Do dnešných dní má na svojom konte desať štúdiových albumov, ten desiaty s názvom Tuskegee vydal v marci 2012. V singlovej hitparáde mal 16 skladieb, päť z nich sa dostalo na prvé miesto.



Američan Prince s piesňou The Most Beautiful Girl In The World viedol hitparádu 19. apríla 1994. Pieseň je z albumu The Gold Experience, ktorý Prince vydal pod menom The Artist Formerly Known As Prince.