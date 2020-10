Čo je nové na slovenskom knižnom trhu?

Bratislava 5. októbra (TASR) – Nové tituly z oblasti spoločenských románov, krimi či biografie z pera domácich aj zahraničných autorov pribudli v závere uplynulého týždňa na pultoch slovenských knižných obchodov.



Posledný bohém je názov biografie speváka Karola Duchoňa z pera dvojice autoriek Silvia Lispuchová a Alena Horváthová-Čisáriková. Slovenský Tom Jones, ako Karola Duchoňa často prezývali, rozvíril stojaté vody domácej populárnej hudby. Vynikal veľkým hlasovým rozsahom a dodnes ho považujú za výnimočný zjav na slovenskej hudobnej scéne. Jeho piesne poznajú viaceré generácie. Kniha Posledný bohém vychádza pri príležitosti nedožitých 70. narodenín speváka. O Karolovi Duchoňovi rozprávajú v knihe jeho blízki, priatelia a kolegovia z brandže, hudobníci, speváci a speváčky.



Martin Kasarda (1968) prichádza s novinkou Krajina krásnych ľudí. Napínavý spoločenský román o prítomnosti a možnej desivej budúcnosti hovorí o tom, čo by sa stalo, keby sa moci ujala skupina, ktorá krásu a zdravie vyhlási za najdôležitejšie hodnoty. A kto sa nebude chcieť prispôsobiť, pôjde z kola von. Na pozadí príbehu romantickej lásky Benjamína a Márie dostane čitateľ odpoveď na otázky, či zachráni svet skutočná láska alebo či sú medzi nami takí, ktorí si zachovajú ľudskosť.



Američan Stephen Chbosky (1970) je autorom mysteriózneho trileru Imaginárny nepriateľ. Slobodná matka Kate Reesová uteká z násilného vzťahu, aby si zachránila život. So synom Christopherom zakotvia v malom mestečku v Pensylvánii, ďaleko od všetkého. Spočiatku sa Millgrove javí ako dokonalý úkryt. Jedného dňa však sedemročný Christopher zmizne. Šesť dní ho nik nevie nájsť. Napokon vyjde uprostred noci z lesa na okraji mesta bez viditeľných poranení. Tvrdí, že mu nik neublížil, no nie je schopný opísať, čo sa mu prihodilo. Spomenie len akéhosi dobrého pána, ktorý ho vyviedol na cestu a vzápätí utiekol.



X spôsobov ako zomrieť je krimi románu švédskeho autora Stefana Ahnhema (1966). V skorý letný večer vypláva z móla raanského prístavu gumový čln. Sedí v ňom jediný muž a na chrbte ma pripevnený meč. Hráč. Jeho úlohu mu nadiktovali kocky, niekto musí zomrieť. Kto to bude, nevie ani on sám. Komisár Fabian Risk a jeho kolegovia sú zmätení. Vrah si zrejme vyberá obete náhodne, a preto nezanecháva nijaké stopy. Helsingborská polícia je v posledných týždňoch zaujatá vyšetrovaním viacerých komplikovaných vrážd, ktoré zdanlivo spolu nesúvisia. Keď sa už zdá, že prípady sa jej podarilo vyriešiť, objaví sa nová obeť.