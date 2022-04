NOVINKY NA KNIŽNOM TRHU: Po ktorej knihe siahnete tento mesiac?

Bratislava 18. apríla (TASR) – Novinky z oblasti historického románu, politiky, gastronómie a rodinnej drámy z pera domácich aj zahraničných autorov pribudli v posledných dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Jana Pronská je autorkou historického románu Ohrdnuté srdce. Pannu Johanku z Liptova, poslednú dedičku pevnosti Hrádok, v útlej mladosti zasnúbili s Radovanom Balašom, zhýralým vnukom mocného uhorského magnáta Donča. Mládenec si to však tesne pred sobášom rozmyslel a mladučkou nevestou pohrdol. Starý otec ho za to vydedil a vyhnal z rodinného sídla na Pustom hrade. Keď jej Radovan v najvyššej núdzi zaklope na bránu Hrádku, odmieta prijať pravdu, že rytier sa zmenil a svoju mladícku nerozvážnosť hlboko ľutuje. Dramatické udalosti, ktoré sa odohrajú po Radovanovom príchode na Hrádok, však pomôžu obom mladým ľuďom.



Putinovi ľudia autorky Catherine Belton odhaľuje dosiaľ nevypovedaný príbeh, ako sa Vladimir Putin a skupina bývalých príslušníkov KGB v jeho bezprostrednom okolí dostali k moci a vyrabovali vlastnú krajinu. V knihe sa ponára hlboko do vnútorných procesov v Kremli a vďaka výpovediam kľúčových aktérov odhaľuje, ako Putin nahradil svojvoľných oligarchov z jeľcinovských čias novou generáciou lojálnych oligarchov, ktorí ovládli ruské hospodárstvo, justíciu a rozšírili vplyv Kremľa do Spojených štátov a do Európy.



Svetoznámy kuchár Joshua Weissman radí kulinárom v novej kuchárskej knihe Varenie bez výhovoriek. Weissman nie je zástancom rýchleho občerstvenia ani polotovarov. Vie, že ak si chcete dať hamburger či sendvič, je najlepšie si ho pripraviť doma, a navyše z čerstvých surovín. Je profesionálnym kuchárom s originálnym zmyslom pre humor. Svojou jedinečnou knihou Varenie bez výhovoriek odovzdá čitateľovi jednoduché, ale pravdivé posolstvo: Pripraviť skvelé jedlo nejaký čas trvá. Kniha prevedie záujemcov všetkými jedlami dňa, od raňajkových receptov, cez hlavné jedlá, šaláty, dresingy, majonézy, syry, cestoviny, mäsové jedlá, ryby, až po dezerty.



Celkom ľudské je román z pera Karine Tuil. Rodina Farelovcov vyzerá navonok dokonalo, priam ako z obrázka. Sedemdesiatročný Jean Farel je popredný novinár s úspešnou kariérou v televízii, jeho o dvadsaťsedem rokov mladšia manželka Claire je uznávaná feministická autorka a esejistka. Ich syn Alexandre, nadaný športovec, študuje na elitnej vysokej škole. Nádherný domček z kariet sa zrúti, keď mladá žena obviní prominentného syna zo znásilnenia.