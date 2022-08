Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 30. augusta (TASR) - Novinky z oblasti súčasnej romance, historického aj súčasného románu pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Sally Thornová je autorkou súčasnej romance Hra na lásku a nenávisť. Lucy Huttonová a Joshua Templeman sa navzájom nenávidia. Obaja pracujú ako asistenti riaditeľov vydavateľstva, dennodenne sedia oproti sebe v kancelárii a svoju nenávisť si ventilujú prostredníctvom rituálnych pasívne agresívnych hier. Lucy nechápe Joshuov odmeraný, upätý a úzkostlivý prístup k práci. Joshua zasa krúti hlavou nad Lucinými farebnými vintage šatami, svojráznym vystupovaním a prehnaným optimizmom.



Vo firme sa črtá možnosť povýšenia a neutíchajúci boj dvoch najvážnejších uchádzačov o miesto prevádzkového riaditeľa vrcholí. No hoci sa napätie stupňuje, Lucy zisťuje, že možno to, čo cíti k Joshuovi, nie je nenávisť. A možno uňho je to takisto.



Tvrdá krajina je názov románu nemeckého autora Benedicta Wellsa. Píše sa rok 1985. Pätnásťročný nesmelý mladík Sam z malého mesta v americkom Missouri si nájde letnú brigádu v starom kine, aby unikol problémom doma. Napokon prežíva nádherné leto - nájde si priateľov, okúsi prvú lásku a postupne objavuje tajomstvá rodného mesta. Konečne žije naplno, tak ako o tom vždy sníval, už sa viac necíti ako outsider. Až kým sa nestane niečo, čo ho nadobro prinúti dospieť.



Angličanka Philippa Gregory je autorkou historického románu Biela kráľovná. Vojna ruží pokračuje. Nepríčetného kráľa Henricha z rodu Lancasterovcov vystrieda na anglickom tróne mladý ctižiadostivý York Eduard. Ten sa napriek všetkým pravidlám tajne ožení s krásnou vdovou Alžbetou Woodvillovou z rodiny podporovateľov Lancasterovcov. Manželstvom z lásky si však Eduard proti sebe poštve najbližších podporovateľov vrátane vlastnej rodiny. Jeho brat Juraj a "kráľotvorca" gróf Wawrick sa vo Francúzsku spoja s bývalou kráľovnou Margarétou z Anjou, aby z Toweru oslobodili Henricha, odstránili Eduarda a za kráľa korunovali Eduardovho brata Juraja.