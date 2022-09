Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 19. septembra (TASR) – Novinky z oblasti krimi, historickej romance či príbehov pre mladých čitateľov z pera zahraničných aj domácich autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Američan John Grisham je autorom krimi románu Čarodejník. Rudy Baylor je študent posledného ročníka práva na univerzite v Memphise. V rámci posledných praktických seminárov navštívi klub, kde sa stretávajú zväčša nesolventní dôchodcovia, aby im spolu s kolegom poskytol bezplatné právne rady. Rudy tam získa prvých dvoch klientov. Jednou z nich je pani Birdie, ktorá potrebuje spísať nový závet. Chce v ňom vydediť svoje deti a vnúčatá a nechať niekoľko miliónov televíznemu kazateľovi. Druhým klientom je rodina Blackovcov. Syn trpí na leukémiu a umiera, pretože poisťovňa mu odmieta preplatiť transplantáciu kostnej drene. Rudy si dôkladne preštuduje materiály a zhromaždí dôkazy o tom, že postup poisťovacej spoločnosti je nezákonný. Zaumieni si, že spor za každú cenu vyhrá.



Anglická spisovateľka Georgette Heyer je autorkou historickej romance Diabolský únos. Rozvážna a bystrá Mary Challonerová je presvedčená, že skazený, zlomyseľný Dominic Alastair, markíz z Vidalu, sa s jej sestrou Sophiou napriek matkiným intrigám nezamýšľa oženiť. Rozhodne sa, že zachráni sestrinu povesť a dá rozmaznanému markízovi poriadnu príučku. Ani vo sne by však nepočítala s tým, že sa jej rozzúrený šľachtic pomstí únosom. Keď sa v ňom konečne prebudí zodpovednosť a uvedomí si, že uniesol nevinné, počestné dievča, navrhne jej sobáš. Čitateľ sa dozvie, čo sa stane, ak si Mary dovolí hrdého a očareného markíza odmietnuť.



Najmilšie želanie z pera Mirky Varáčkovej je príbeh o dievčati, ktoré rodičia odložia do stredoškolskej internátnej izby, ďaleko od prostredia, na ktoré je zvyknuté. Na jednej strane je Gréta stále v meste, v ktorom žila, ale nedostatok pozornosti od rodiny a nová situácia ju desia. Je naučená sústrediť všetku svoju pozornosť na sestru, ktorej zdravotný stav vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Pod tlakom okolností, odkázaná len sama na seba, prepadne Gréta do sveta, z ktorého cesta nazad je neľahká a tŕnistá.