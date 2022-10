Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 3. októbra (TASR) - Novinky z oblasti encyklopédie či historického aj súčasného románu z pera zahraničných aj domácich autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Peter Kršák spolu s kolektívom je autorom encyklopédie Dejiny sebavedomia/Diplomati bez pasu. Približuje v nej cestu, ktorou prešli Slováci a Česi od roku 815 až po súčasnosť. Základnou filozofickou líniou zostavovania jednotlivých hesiel prvých troch dielov publikácie sú pôvod osobností z nášho geopolitického priestoru a medzinárodný presah významu ich počinu. Prvé tri diely sú venované výnimočným osobnostiam, IV. diel má názov Rodinné striebro a Zlatý poklad - Tradícia zaväzuje. Ponúkne 700 hesiel a viac ako 1800 ilustračných fotografií v prvých troch dieloch.



Maren Gottschalk je autorkou románu Frida, v ktorom s hlbokou znalosťou opisuje život svetoznámej mexickej maliarky poznačený nespočetnými sklamaniami i obrovskou bolesťou. Frida Kahlo je jednou z najslávnejších maliarok na svete. Jej dielo patrí do kultúrneho bohatstva Mexika a jej expresívne autoportréty sa stali ikonickými. Dej románu zachytáva legendárnu umelkyňu v rozhodujúcom období života - na prahu celosvetovej slávy.



Silvia Bystričanová je autorkou príbehu Tu som doma. Temperamentnú Naďu Wernerovú privedie nečakané dedičstvo na miesto, kde stretáva svojráznych susedov, ktorí formujú jej talent, túžby aj schopnosť odpúšťať. V notárovi Elznerovi získava rodinu a v Jozefíne kamarátku, ktorá má odvahu chodiť do kina sama a dokáže s nadhľadom zvládnuť všetko, čo jej život ponúka. Postupne spoznáva, kto bol jej strýko a kde má v jej rodine korene pravda.



Američanka Vi Keelandová je autorkou románu Iskra. Po návrate z dovolenky si žena z letiska omylom vzala cudzí kufor. Našla v ňom drahé pánske topánky a značkové oblečenie. Zavolala na číslo na visačke v nádeji, že pán Pracháč bude mať na revanš jej batožinu. A skutočne. Majiteľ hlbokého, zamatového hlasu si s ňou dohodol stretnutie, aby si kufre vymenili. Ukázalo sa, že Donovan nemá iba podmanivý hlas, vôbec nebol na zahodenie. Okamžite medzi nimi preskočila iskra. Prichádza však na to, že je to pridobrý chlap na to, aby v tom nebol háčik.