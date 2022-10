Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 17. októbra (TASR) – Novinky z oblasti autobiografie známeho trénera, skutočného príbehu, mysteriózneho fantasy či spoločenského románu z pera zahraničných aj domácich autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Craig Ramsay ako Šťastný chlapec. Taký názov nesie nová knižná autobiografia autorov Tomáša Kyselicu a Petra Jánošíka, ktorá dokumentuje cestu trénera slovenskej hokejovej reprezentácie od jeho príchodu pod Tatry v lete roku 2017 až po súčasnosť. Craig Ramsay na vyše 200 stranách poodhaľuje verejnosti tajomstvo úspechu so slovenským hokejom, ponúka nevypovedané príbehy, vtipné historky aj know-how, ako dokráčať na vrchol v športovom a osobnom živote.



Nacisti vedeli, ako sa volám je názov skutočného príbehu Magdy Hellingerovej. V marci 1942 bola dvadsaťpäťročná rodáčka z Michaloviec s takmer tisíckou iných židovských žien zo Slovenska deportovaná do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Nacisti ju poverili dohľadom nad stovkami žien v neslávne známom Experimentálnom bloku č. 10. Len vďaka obdivuhodnej vnútornej sile dokázala čeliť hrôzam tábora a využiť svoje jedinečné postavenie na záchranu stoviek životov.



Peter Grant, hlavný hrdina príbehov v knihe Bena Aaronovitcha Mesiac nad Soho, znova rieši záhadné úmrtia v Londýne. Po úspešnom fantasy z mestského prostredia Rieky Londýna sa opäť otvára britko napísaný príbeh s mysteriózno-detektívnou zápletkou. Peter Grant už nie je iba obyčajný zelenáč v službách metropolitnej polície. V tejto časti je privolaný k mŕtvemu amatérskemu džezovému hudobníkovi Cyrusovi Wilkinsovi, ktorý údajne zomrel na infarkt. Na mieste činu usúdi, že jeho smrť spôsobilo niečo nadprirodzené.



Karneval krýs je nový spoločenský román Jozefa Banáša. Hlavný hrdina sa rozhodne vstúpiť do politického karnevalu, ale rýchlo zistí, že politika je stroj, ktorý slušného človeka zmení na prasa, aby z neho napokon vyšiel ako klobása. Pochopí, že charakter človeka sa spozná vtedy, keď dostane do rúk moc. Napriek všetkému bojuje, hoci vie, že učiť politika poctivosti je ako učiť psa chodiť na zadných nohách.