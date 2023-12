Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 25. decembra (TASR) - Novinky z románovej oblasti, hudby, gastronómie či známeho románu pre deti sú novinkami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Nositeľ Nobelovej ceny William Golding je autorom románu Boh múch. Haváriu lietadla na neobývanom ostrove prežije skupina anglických chlapcov. Pocit dobrodružstva zakrátko vystriedajú hodiny plné hrôzy a strašidelných predstáv. Čitateľ však čoskoro stratí pocit, že číta príbeh chlapcov, ktorí pre svoju nezrelosť nie sú schopní zachrániť sa, a ocitne sa vo svete dospelých, ktorých najnižšie ľudské pudy, túžba zabíjať a vládnuť brutálne prenikajú tenkým nánosom civilizácie. Román je alegóriou spoločnosti bez práv a zákonov, keď je život neistý a hrozivý, a obrazom spoločnosti vytvorenej človekom.



Fanúšikom skupiny Pink Floyd je určená kniha s názvom Všechny písně, jej autorom je Jean-Michel Guesdon. Skupina predala celosvetovo vyše 250 miliónov albumov vrátane dvoch z celkovo najpredávanejších: The Dark Side of the Moon a The Wall. Táto publikácia je výnimočná v tom, že ako jediná opisuje nahrávanie priekopníckej, zvukovo experimentálnej hudby Pink Floyd počas ich viac ako 50-ročného pôsobenia. Táto chronologicky usporiadaná kniha, doplnená stovkami čiernobielych aj farebných fotografií, je tak povinným čítaním pre všetkých fanúšikov tejto legendárnej kapely.



Známy šéfkuchár Jamie Oliver predstavuje 125 nových receptov v knihe 5 surovín: Stredomorie. Na každý recept budete potrebovať iba päť surovín, čo znamená, že pripravíte chutné a jednoduché jedlá bez siahodlhého nákupného zoznamu či umývania riadu. Viac než polovica pokrmov je buď bezmäsitých, alebo so zredukovaným obsahom mäsa. Knižka ponúka inšpiráciu na šaláty, polievky, cestoviny, zeleninové pokrmy, morské plody, ryby, hydinu alebo dezerty.



Deťom je určený slávny imaginárny cestopis Jonathana Swifta Gulliverove cesty. Prvý raz vyšiel v roku 1726 a dnes sa považuje za dobrodružnú literatúru pre deti, hoci vznikol ako nemilosrdná satira na ľudstvo, štátne inštitúcie i dobové Anglicko. Je to teda ideálne čítanie pre všetky vekové kategórie. Dielo vychádza v pôvodnom preklade Viktora Krupu bez úprav pre detského čitateľa, preto ho dopĺňajú vysvetlivky.