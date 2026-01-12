< sekcia Kultúra
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Novinky z oblasti historického krimi, súčasnej romance či historického románu pre ženy pribudli na pultoch slovenských knižných obchodov.
Oliver Pötzsch je autorom historického krimi Katova dcéra. Krátko po skončení tridsaťročnej vojny vytiahnu z rieky v bavorskom meste Schongau umierajúceho chlapca. Na pleci má nešikovne vytetovaný znak, čo vzbudzuje podozrenie z bosoráctva. Miestni obyvatelia okamžite obvinia pôrodnú babicu Marthu Stechlinovú, ktorú chlapec spolu s ďalšími deťmi často navštevoval v chatrči. Kat Jakob Kuisl spoločne so svojou bystrou dcérou Magdalenou a synom mestského lekára Simonom začne vyšetrovať okolnosti vraždy. Zmiznú ďalšie deti a objaví sa mŕtva sirota s rovnakým záhadným znakom na tele. Napätie v meste prerastá do hystérie, kat sa má pustiť do mučenia pôrodnej babice. Ak s dcérou a mladým lekárom rýchlo neodhalia pravdu, žena umrie.
Catherine Walsh je autorkou súčasnej romance Zasnežení. Megan neteší predstava, že vianočné sviatky strávi s rodičmi. Na dedine ju považujú za potvoru, ktorá pred štyrmi rokmi nechala pred oltárom miestneho miláčika Isaaca a utiekla do veľkomesta. Vďaka náhode sa v dublinskej krčme stretne s Christianom, ktorý má už dosť toho, že je každé Vianoce sám, a neznesie ďalšie ľútostivé pohľady svojej rodiny za sviatočným stolom. Preto spolu vymyslia dokonalý plán, ako prežiť sviatky. Stanú sa tým najlepším falošným párom, aký existuje.
Anna Stuart je autorkou historického románu Stratené dcéry. V roku 1945 prekročila Ester brány Auschwitzu. Napriek mizivej šanci prežila, no v koncentračnom tábore porodila krásne svetlovlasé dieťa, aby jej ho vzápätí odobrali a darovali nemeckej rodine. Ale vojna sa už skončila a Ester teraz túži nájsť svoju dcérku. Vo všetkých sirotincoch a nemocniciach, ktoré navštívi, si Ester prezerá tváre uplakaných batoliat a pri pohľade na každú svetlovlasú hlavičku či každé modrooké dieťa sa jej rozbúši srdce. Lenže ako plynú mesiace a roky, nádej, že svoju dcérku nájde, sa pomaly vytráca. A Ester si kladie otázku, či je malá Pippa vôbec v bezpečí.
Z pera Anne Jacobs je historický román Dedičstvo továrnikovej vily. Augsburg 1920. V továrnikovej vile zavládla optimistická nálada, Paul Melzer sa vrátil z ruského zajatia a chopil sa vedenia továrne, odhodlaný prinavrátiť rodinnému podniku bývalú slávu. Šťastím žiari aj jeho sestra Elizabeth, ktorá sa so svojou novou láskou nasťahuje do rodinného sídla. Paulova žena Marie si plní sen otvorením vlastného módneho ateliéru a jej kreatívne návrhy sú čoraz populárnejšie. Všetko sa zdá dokonalé, ale čoraz častejšie hádky a nepochopenie medzi Paulom a Marie vyústia do nečakaného rozhodnutia. Po rokoch, keď držala celú rodinu pokope, Marie zbalí deti a rozhodne sa nechať továrnikovu vilu ďaleko za sebou.
