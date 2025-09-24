< sekcia Kultúra
Prehliadka Be2Can premietne v slovenských kinách 12 filmov
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Najvýraznejšie filmy z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes opäť prinesie do slovenských kín prehliadka Be2Can. Uskutoční sa od 15. do 22. októbra v kinách po celom Slovensku. V poradí 12. ročník podujatia ponúkne celkovo 12 filmov, ktoré formovali nielen európsku filmovú tvorbu uplynulého roka. Prehliadku otvorí film Matka. „Odvážny a nekonvenčný portrét Matky Terezy z Kalkaty,“ avizuje organizátor otváraciu snímku.
Be2Can organizuje distribučná spoločnosť Film Europe v 45 kinách v 37 slovenských mestách. V snímke Matka, ktorá otvorila sekciu Orizzonti na filmovom festivale v Benátkach, sa diváci môžu tešiť na výkon švédskej herečky Noomi Rapace (Muži, ktorí nenávidia ženy, Prometheus, Ada). V príbehu Matky Terezy stvárňuje hlavnú hrdinku a odhaľuje jej zložitosť, ambície a vnútorný boj. „Za filmom stoja sestry Mitevské - režisérka Teona Strugar Mitevska (Boh existuje a jej meno je Petrunia, Najšťastnejší človek na svete), jedna z najvýraznejších postáv súčasnej balkánskej kinematografie, a herečka a producentka Labina Mitevska (Samotári, Najšťastnejší človek na svete, Boh existuje a jej meno je Petrunia),“ dodáva PR manažérka Simona Sopiaková. Upozorňuje aj na satirickú sondu Čo vie Marielle, o dievčati, ktoré vidí a počuje všetko, čo robia jej rodičia, ocenenú na Berlinale Zlatým medveďom za najlepší film, alebo Exit 8, japonský thriller nakrútený podľa kultovej počítačovej hry.
Z festivalu v Cannes sa do programu Be2Can dostali najmä politické drámy. Orly republiky, portrét autoritárskej spoločnosti, ktorý súťažil o Zlatú palmu, ďalej komplexný celovečerný dokument Orwell: 2 + 2 = 5 od oscarového nominanta a držiteľa ceny BAFTA, režiséra Raoula Pecka a film Mengeleho zmiznutie režiséra Kirilla Serebrennikova. „Témou odkazu nacistickej éry a jej aktérov sa zaoberá aj dokumentárny film Riefenstahl o Hitlerovej blízkej režisérke Leni Riefenstahlovej, ktorá tvrdošijne popierala akékoľvek väzby na režim,“ dodáva Sopiaková.
Prehliadka sa podľa nej neusiluje len o vhľad do súčasnej artovej tvorby, do kín prináša aj kultové snímky, ktoré sa divákom opäť po dlhšej dobe predstavia na veľkých plátnach. Tento rok to bude napríklad film Dogma (1999) v réžii Kevina Smitha, satirická komédia, ktorá s humorom skúma náboženstvo a spiritualitu.
Kino Film Europe v Pistoriho paláci v Bratislave bude opäť centrom festivalu, v ktorom sa uskutoční aj väčšina sprievodných podujatí. Bližšie informácie zverejňuje organizátor na be2can.sk.
