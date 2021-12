Premiér: Na pomoc kultúre išlo počas pandémie doteraz 111 miliónov eur

Bratislava 6. decembra (TASR) – Do oblasti kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu (KKP) smerovalo od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 vo forme rôznych podporných schém celkovo 111 miliónov eur. Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámil predseda vlády SR Eduard Heger a ministerka kultúry SR Natália Milanová (obaja OĽANO).



Sumu vyjadrujúcu podľa premiéra bezprecedentnú pomoc kultúre označil Heger za potvrdenie záujmu jeho kabinetu o oblasť kultúry. "Žiadne peniaze, samozrejme, nevykompenzujú to, čo by sa dalo v kultúre urobiť, ak by bola otvorená. Cieľom je preto vytvoriť podmienky, aby kultúra mohla opäť fungovať," zdôraznil Heger. V tejto súvislosti opätovne vyzval na očkovanie i dodržiavanie protipandemických opatrení. Prízvukoval, že vyššia zaočkovanosť i rešpekt voči nevyhnutným opatreniam umožnia uvoľniť opatrenia aj v prospech kultúry.



Ministerka kultúry dodala, že v rámci doteraz ostatnej realizovanej podpornej schémy určenej pre tzv. jednoosobové s. r. o. v oblasti KKP sa vyčlenilo 15.684.982 eur pre 433 subjektov. "Peniaze, ktoré sme vyplatili, nie sú len pomocou na zvládnutie negatívneho dosahu pandémie, sú to prostriedky, ktoré majú pomôcť reštartovať subjektom ich činnosť," zdôraznila ministerka.



Pavol Smolka z Hudobnej únie Slovenska, ktorá spolupracovala s Korona tímom Ministerstva kultúry (MK) SR na sformulovaní a podmienkach nielen ostatnej dotačnej výzvy, ocenil spoluprácu s rezortom i koncentrovanie schém pomoci pre oblasť KKP pod gesciu rezortu kultúry.



Ostatnú dotačnú výzvu zameranú na skupinu obchodných spoločností, tzv. jednoosobové s. r. o., spustilo ministerstvo na konci septembra. Oprávnenými žiadateľmi boli okrem právnických osôb s jediným spoločníkom tiež mikropodniky s maximálnym počtom deväť zamestnancov a ročným obratom do dvoch miliónov eur a takisto malé podniky s najviac 49 zamestnancami a ročným obratom do desiatich miliónov eur. V roku 2020 museli zaznamenať minimálne 30-percentný pokles tržieb v porovnaní s rokom 2019.



Dotácie môžu žiadatelia použiť na bežné výdavky v období od 1. januára 2021 do 31. marca 2022, takisto môžu byť použité na splatenie úverov a pôžičiek, ktoré si museli subjekty požičať „na prežitie“. Rovnako z dotácie môžu byť použité peniaze aj na výplatu odmeny pre konateľa, najviac 50 percent dotácie.