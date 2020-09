Premiéra novely Neprebudený otvorí sezónu Bábkového divadla Žilina

Žilina 3. septembra (TASR) – Premiéra divadelnej adaptácie novely Martina Kukučína Neprebudený v réžii Mariána Pecka otvorí v piatok 4. septembra 70. divadelnú sezónu Bábkového divadla Žilina (BDŽ).



"Inscenujeme pomerne starý text, ale pre súčasných divákov. Aj keď odkazy na minulosť na javisku bude vidieť, mali sme ambíciu hovoriť súčasným divadelným jazykom. Problém, ktorý Kukučín spracoval, pretrváva aj dnes a asi bude v našich životoch ešte dlho prítomný. Akási intolerancia a neschopnosť akceptácie niečoho iného. Ale to neznamená, že nemáme povinnosť o ňom hovoriť. A neustále upozorňovať, že všetci na tomto svete si zaslúžime rešpekt," povedal Pecko.



Podľa Mateja Valašíka, predstaviteľa titulnej postavy Ondráša Machuľu, je fenomén outsidera večný a živý vo všetkých národoch a vekoch. "Je ťažké aj poučné vžiť sa do situácie človeka, ktorý je odčleňovaný, musí sa s tým nejako vyrovnať a žiť. V tom, že by sme si mali každý vstúpiť do svedomia a popremýšľať nad tým, či niekedy nedávame príležitosť myšlienkam, aby sa druhý človek cítil zle," podotkol Valašík.



V jubilejnej sezóne prinesie BDŽ podľa dramaturga Mateja Trubana svetovú aj slovenskú klasiku. "Snažíme sa podať klasiku súčasným pohľadom a pre našich súčasníkov. Pozoruhodné na premiére Neprebudený je to, že mala byť súčasťou predchádzajúcej 69. sezóny. Avšak koronakríza, ktorá prepukla deň pred premiérou, nás donútila presunúť ju do tejto sezóny," vysvetlil Truban.



V sezóne 2020/2021 uvidia diváci až štyri nové tituly. "Po Neprebudenom bude nasledovať adaptácia Pinokia a adaptácia Smelého Zajka. Ako posledného máme hosťa Martina Geišberga, ktorý pracuje na autorskom projekte s pracovným názvom Zelená krajina. Na sklonku sezóny sa v máji uskutoční siedmy ročník festivalu Bábková Žilina 2021 a predstaví to najlepšie z tvorby profesionálnych slovenských bábkových divadiel," dodal dramaturg BDŽ.