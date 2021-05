Premiérou diela Roberto Devereux oslávi ŠDK Európsky deň opery

Bratislava 5. mája (TASR) - Štátne divadlo Košice (ŠDK) oslávi Európsky deň opery online premiérou diela Roberto Devereux od talianskeho skladateľa Gaetana Donizettiho. Záznam inscenácie jedného z vrcholných diel bel canta bude dostupný od nedele 9. mája na youtube kanáli ŠDK.



Premiéra opery Roberto Devereux mala byť pôvodne v novembri 2020 rozlúčkou svetoznámej slovenskej opernej divy Edity Gruberovej s výnimočnou kariérou. "Práve ona sa výraznou mierou pričinila o renesanciu Donizettiho opier," uvádza košické divadlo, ktorého pôvodný zámer zmarila pandémia nového koronavírusu.



Roberto Devereux je treťou operou skladateľa, inšpirovanou tudorovským obdobím anglických dejín a fenoménom anglickej kráľovskej rodiny. Vykresľuje dramatický príbeh lásky kráľovnej Alžbety I. k Robertovi Devereuxovi a sokyne Sáry, vojvodkyne z Nottinghamu. Hoci ide o historický námet, divák v ňom môže nájsť paralely so súčasnosťou. "Dej opery zachytáva koniec vlády Alžbety, zlatého alžbetínskeho veku, ktorý prináša ľuďom pocity konca epochy, pocity apokalypsy. Myslím si, že podobné pocity prežíva ľudstvo aj dnes. Akoby sa niečo končilo a nevieme, čo bude nasledovať," vysvetľuje režisér a zároveň riaditeľ Činohry ŠDK Anton Korenči.



Autorom hudobného naštudovania Donizettiho opery s košickým ansámblom je Peter Valentovič, ktorý práve v súvislosti s týmto dielom často spolupracoval s Editou Gruberovou. "Túto operu preslávila, spievala ju po celom svete. Práve pre náročnosť všetkých sólistických partov, nielen sopránového, ale aj mezzosopránového a barytónového, sa nehráva často," konštatoval Valentovič. Orchester má podľa neho skôr sprievodnú funkciu: "Je to opera, ktorá je mimoriadne náročná najmä pre spevákov. Čo sa týka orchestra, Donizetti úžasne využíva farebné kombinácie hudobných nástrojov."



Záznam novej opernej inscenácie vychádza zo skúšok, ktoré súbor ukončil v polovici decembra. "Je to verzia predstavenia, ktoré uvidia aj diváci pri septembrovej premiére naživo v divadle. V rámci záznamu sme sa prostredníctvom kamery pokúsili zaujímavo priblížiť túto operu aj z iného pohľadu, pre divákov v online priestore," riaditeľ košickej opery Roland Khern Tóth.



Oslavy Európskeho dňa opery iniciovala v roku 2007 organizácia Opera Europe so sídlom v Bruseli. Zastrešuje profesionálne operné spoločnosti a operné festivaly v Európe. Cieľom dňa je podpora vzniku nových a posilnenie existujúcich vzťahov s divákmi. Rôzne podujatia, prehliadky a programy pre operných priaznivcov v tento deň pripravujú mnohé európske operné domy, v roku 2021 sa mnohé z nich presúvajú pre pandémiu do online priestoru.