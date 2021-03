Premiéru na Berlinale mala snímka o nespravodlivom treste smrti

Berlín 4. marca (TASR) - O životoch, ktoré rozdelí nespravodlivo udelený trest smrti v Iráne, hovorí filmová snímka s názvom Ballad of a White Cow (Balada o bielej krave) dvojice iránskych režisérov, ktorú odpremiérovali vo štvrtok počas 71. ročníka filmového festivalu Berlinale. Ten sa začal v pondelok a pre koronavírusovú pandémiu prebieha on-line.



Ako píše agentúra DPA, hoci je úloha Iránu vo svete v médiách často skloňovanou témou, tamojších režisérov utláčaných iránskym režimom viac zaujímajú rozpory a ťažkosti Iráncov v ich každodennom živote.



Balada o bielej krave, ktorú režírovali Behtáš Sanáíhá a Marijam Moghadamová, je jedným z 15 súťažných filmov uchádzajúcich sa o hlavnú cenu Zlatého medveďa. Jej laureátov spoločne s ďalšími oceneniami ohlási šesťčlenná porota v piatok.



Herečka a spolurežisérka Moghadamová je tiež hlavnou hrdinkou filmu. Jej postava Mina príde o manžela, ktorého nespravodlivo popravia za vraždu, ktorú nespáchal. Mina sa usiluje znovu získať normálny život pre seba a svoju dcéru a na živobytie si zarába v továrni na spracovanie mlieka.



Rok po tragickom incidente komentuje miestny úradník, na ktorého sa žena spolu so svojím švagrom obrátia, právny omyl lakonicky slovami, že "došlo k chybe". Táto chyba v systéme spustí sériu udalostí odhaľujúcich obmedzenia, klamstvá a všeobecné napätie dotýkajúce sa mnohých častí moderného života v Iráne.



"Jednou z výnimočných kvalít iránskeho filmu je jeho úprimnosť v spoločenských a ľudskoprávnych otázkach," povedala Moghadamová. Zároveň však dodala, že to nie je jednoduché dosiahnuť vzhľadom na existujúcu cenzúru. Poznamenala tiež, že "Mina žije v spoločnosti plnej násilia voči ženám". "Podliehajú mizogýnnym zákonom a extrémnej nespravodlivosti, ktorá existuje dnes už len v pár krajinách," dodala.



Berlinale, jeden z najpoprednejších svetových filmových festivalov, pravidelne vzdoruje tvrdým zákrokom Teheránu voči miestnym filmárom. Často sú to práve iránski tvorcovia, ktorí získajú hlavné ocenenia či dostanú ponuku stať sa členmi poroty.



Vlani získal Zlatého medveďa Iránec Mohammad Rasúlof za film Zlo neexistuje, ktorý je kritikou utláčania iránskeho národa a približuje štyri príbehy, ktoré sa voľne dotýkajú trestu smrti v Iráne a zaoberajú sa osobnou slobodou v tyranii. Rasúlof dostal v Iráne celoživotný zákaz filmovej tvorby.



Pre koronavírusovú pandémiu sa festival Berlinale koná v dvoch častiach: prvá, súťažná, prebieha od 1. do 5. marca výhradne on-line a je určená pre odbornú verejnosť a novinárov. Druhá, verejná časť, sa uskutoční 9. - 20. júna. V prípade priaznivého vývoja by sa na nej mohli zúčastniť aj diváci priamo v kinosálach. Pôvodne sa podujatie malo konať od 11. do 21. februára.