Divadlo Jonáša Záborského plánuje v novej sezóne uviesť štyri premiéry

Prešov 2. septembra (TASR) - Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove plánuje v 82. sezóne uviesť štyri premiéry. Prvou z nich bude 18. októbra na Malej scéne DJZ tragikomédia Škola diktátorov.



Ďalšou premiérou bude 6. decembra inscenácia komédie Pýcha a predsudok* (*Viac-menej) v Historickej budove DJZ. V prvej polovici budúceho roka je naplánovaná komédia Svetáci, ktorej premiéra sa uskutoční 21. februára v Historickej budove DJZ. Štvrtou premiérou bude 23. mája dramatizácia Plechový bubienok na Malej scéne DJZ.



"Na novú sezónu sme nachystali štyri premiéry. Možno ešte sa tam niečo zmestí, nejaký mimoriadny program, ale momentálne je to takto plánované. Budú to premiéry činoherné, budú tam komédie, ale i vážne chvíľky. Začíname v októbri premiérou predstavenia Škola diktátorov," uviedol riaditeľ DJZ Ján Hanzo.



Prvým predstavením sezóny 2024/2025 bude 45. repríza muzikálu Chicago, ktorú odohrajú v piatok 6. septembra. "Chicago je skvelé, je to skvelý muzikál a tie reakcie sú naozaj veľmi dobré. Keďže záujem je veľký a nestíhame, pôjdeme s ním aj na Veľkú scénu," doplnil Hanzo.



Divadlo má podľa jeho slov približne 130 zamestnancov, z toho 25 hercov. Z divadla odišla Silvia Donová. V novej sezóne jeho rady rozšíria štyria herci, konkrétne Katarína Pustaiová, Alexandra Mišľavceva, Michal Hajdu a Miroslav Bodoki.



"Pohyboval som sa trošku aj v divadelných kruhoch počas tých desiatich rokov. Po návrate vidím zopár nových tvárí, s ktorými sa budem musieť zoznámiť, ale v podstate divadlo stojí a žije, čo som veľmi šťastný," povedal Bodoki, ktorý sa do divadla vracia po desiatich rokoch.



V sezóne 2023/2024 DJZ odohralo 180 predstavení a štyri na zájazde. Divadlo navštívilo 78.352 divákov. Tržby predstavovali takmer 594.000 eur.