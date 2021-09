Súčasťou Dňa soli budú ukážky remesiel a vystúpenia folkloristov

Prešov 3. septembra (TASR) – Tradičné ukážky remesiel, workshopy a vystúpenia folklórnych súborov budú súčasťou Dňa soli v Solivare, ktorý sa uskutoční v sobotu v Národnej kultúrnej pamiatke Solivar v Prešove.



Podujatie chce tradičnými remeslami poukázať na stálu tradíciu konania remeselných trhov a tvorivých dielní na Slovensku i v Poľsku. Nebudú chýbať tradičné ukážky remesiel, workshopy a vystúpenia Usmievanky, Folklórneho súboru (FS) Solivarčan, FS Šarišan, skupiny Bumerang, Kúzelná fyzika a Divadla Portál. Budú pripravené i komentované prehliadky začínajúce sa pred Skladom soli od 11.30 do 17.30 v hodinových intervaloch. Priestory Četerní ožijú príbehmi z dávnych čias v predstaveniach divadelníkov. Maximálny počet je 45 osôb na jeden vstup.



„Návštevníci sa môžu tešiť na veľmi bohatý a zaujímavý kultúrny program spojený nielen s históriou ťažby soli v meste Prešov v Solivare. Uvidia dobové varenie soľanky, fúkanie skla, divadlo, koncert, kúzelnú fyziku a mnohé iné. Remeselné trhy ponúknu opäť zaujímavé výrobky, ktoré aj v spolupráci s mestom Krosno odprezentujú tradičné remeslo baníckeho a hutníckeho regiónu. Uvedieme tiež do obehu z edície soľnobanských toliarov nový Soľnobanský toliar s vyobrazením Gápľa," priblížil riaditeľ Slovenského technického múzea (STM) - Múzea Solivar Marek Duchoň.



Vstup na podujatie sa bude riadiť aktuálnym COVID automatom pre OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní COVID-19).



STM získalo na začiatku roka poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 s názvom Kultúrne dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách. Mikroprojekt STM realizuje s poľským mestom Krosnom a je financovaný 85 percentami z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 15 percentami zo štátneho rozpočtu.



„Hlavným cieľom projektu je vytvoriť novú perspektívnu spoluprácu s poľským partnerom, ktorá bude symbolizovať prepojenie dvoch elementov soli a skla v pojme kryštál, a to prostredníctvom nových služieb a možností s prihliadnutím na ich propagáciu v regiónoch, na rozvoj cestovného ruchu a zachovania tradície kultúrneho dedičstva na Slovensku a v Poľsku," vysvetlil Duchoň.



Mikroprojekt je rozdelený do niekoľkých aktivít, jednou z nich je spomenutý Deň soli, ktorý sa uskutoční v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš.