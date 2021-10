Výstava Neznáme farby osobností odhaľuje známe osoby rómskeho pôvodu

Prešov 31. októbra (TASR) - Celkovo 23 veľkoformátových obrazov svetových osobností rómskeho pôvodu putuje v tomto roku po kultúrnych inštitúciách Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Výstavu Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Prešove doteraz v len Prešovskom kraji videlo už takmer 5000 návštevníkov. TASR o tom informoval vedúci dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry (DICRK) ŠVK v Prešove Roman Čonka.



"Cieľom výstav je širokej verejnosti, ale aj rómskej minorite priblížiť osobnosti, ktoré sa preslávili vo svojej profesii, no o ktorých sa nevie, že mali rómsky pôvod. Zámerom bolo tiež poukázať na to, že aj Rómovia tvoria významné hodnoty v kultúrnospoločenskom živote," uviedla riaditeľka ŠVK v Prešove Valéria Závadská.



Autorom obrazov je mladý rómsky výtvarník Jozef Fečo z Kračúnoviec v okrese Svidník, ktorý prvých 13 obrazov namaľoval popartovým štýlom na stavebný sadrokartón ešte v roku 2015 v rámci projektu Živé knihy. Druhá séria desiatich obrazov na plátne bola vytvorená koncom roka 2020 v rámci medzinárodného projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom.



Počas novembra bude výstava sprístupnená návštevníkom Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni. V decembri, ak to situácia s pandémiou dovolí, by sa mala výstava presunúť do Podtatranskej knižnice v Poprade.



"Chcem sa poďakovať PSK, že nám umožnil s výstavou vstúpiť do ich kultúrnych zariadení počas celého roka 2021 a priniesť tak iný pohľad na rómsku národnostnú menšinu väčšinovej spoločnosti, ale aj samotným Rómom. Zároveň ďakujem aj zástupcom týchto organizácií, že o výstavu s rómskou témou prejavili záujem,“ povedal Čonka.



Pre tých, ktorí nemajú možnosť originálne obrazy vidieť počas výstav, pripravila ŠVK v Prešove špeciálny katalóg v tlačenej aj elektronickej verzii. V nasledujúcich týždňoch bude distribuovaný do základných a stredných škôl, komunitných centier, ale aj do knižníc a osvetových zariadení, ktoré pracujú aj s rómskymi deťmi a mládežou.



"Výstavy spolu s katalógom sú skvelou príležitosťou spoznať známe svetové osobnosti, ako bol napríklad Joaquin Cortes, Yul Brynner či Rita Hayworth alebo Charles Chaplin v novom uhle pohľadu. Môžu byť aj inšpiráciou zoznámiť sa s Esmou Radžepovou, vypočuť si jej virtuózny spev alebo si prečítať knihu Eleny Lackovej s názvom Narodila som sa pod šťastnou hviezdou a pokúsiť sa prostredníctvom tejto knihy pochopiť svet Rómov," dodala Daniela Obšasníková z DICRK.