Na koncerte si Prešovčania od Hammela vypýtali Medulienku

Prešov 29. augusta (TASR) – Podľa najnovšieho albumu Srdce bez anjela nazval svoju koncertnú šnúru spevák a skladateľ Pavol Hammel, v rámci ktorej sa predstavil v sobotu večer (28. 8.) Prešovčanom. Miestom bolo staručké kino Scala, ktoré pamätá prvú slovenskú premiéru slávneho filmu Winnetou v roku 1965. Podľa klaviristu Petra Preložníka, ktorý Hammela na turné sprevádza, má kinosála výbornú akustiku, čo sa však už nedá povedať o interiéri kina.Hudba však v sobotu večer hrala hlavnú úlohu, podľa viacerých fanúšikov to bolo veľmi príjemné 'opakovanie učiva' s názvom hity Pavla Hammela. Interpret si získal hľadisko už od prvej pesničky Stretnutie s tichom a postupne ho zahrieval ďalšími známymi piesňami Stále dokola, Cez plece, Cirkus leto, Keď pavúk svoje siete dotká, Mladosť, Po písmenku, Listy do mora, Margareta Steiffová, Poď či Kamalásky. Hammel je známy aj svojím osobitým humorom, komunikoval s publikom a keď sa opýtal, ktorú pesničku by chceli, z hľadiska zakričali fanúšikovia Medulienka.V polovici koncertu predstavil najnovší, v poradí 25. štúdiový album Srdce bez anjela, ktorý vyšiel v novembri minulého roka. Uviedol z neho tri piesne, titulnú Srdce bez anjela, Si krásna púšť a Čo ma po tom, za ktoré si získal aplauz hľadiska.Do druhej časti vybral skladby Zvonky zvoňte, Smutná ranná električka, Pieseň pre Roxanu (Ja nemám lásku v malíčku), Staré kone a nahé jazdkyne, Dnes už viem, Chlapci z mesta, Kreditka srdca, Koče plné ruží, Čas malín a na záver megahit Učiteľka tanca. Standing ovation bolo zaslúžené, však Hammel má na svojom konte desiatky hitov, ktoré do jedného koncertu nemôže jednoducho vtesnať.Po dlhej dobe opäť pred divákmi.povedal pre TASR spevák.Pavol Hammel je na scéne od roku 1963, v roku 1965 vydal prvú skladbu Spievam si pieseň. Patrí k najväčším osobnostiam slovenskej hudobnej scény, je držiteľom mimoriadneho ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2017, v septembri si prevezme aj ocenenie Veľká cena SOZA za celoživotné dielo.