Prešovské krajské divadlá hrajú túto sezónu aj rozprávky

Prešov 5. novembra (TASR) - Divadelná sezóna dvoch župných divadiel v Prešove je v plnom prúde. Do svojho repertoáru okrem osvedčených žánrov tento raz zaradili aj rozprávky. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová informovala, že Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) prináša spracovanie príbehu Soľ nad zlato a Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) rozprávku od Márie Rázusovej-Martákovej Ako šlo vajce na vandrovku. Dodala, že obe divadlá poňali tieto notoricky známe rozprávky trochu netradične a najmä moderne.



Príbeh o troch dcérach a pyšnom kráľovi sa dočkal už niekoľkých spracovaní. To najnovšie v podaní DAD, pod ktoré sa režisérsky podpísal Kamil Žiška, je podľa hovorkyne v niečom iné. "Je plné masiek, respektíve 2D bábok, humoru, pohybu, čarovných vozíkov, ale aj poézie a najmä radosti. Prinášajú ho malí permoníci zo soľnej bane kráľovnej Solmíry," priblížila. V rozprávke hrajú hneď niekoľko postáv piati herci. Spracovanie je určené najmä pre detského diváka od sedem rokov. Predstavenie je pripravené vo flexibilnej podobe, ktorá umožňuje aj zájazdové vystúpenia v menších sálach. Najbližšie sa tak stane už 14. novembra v Stakčíne.



Rovnako päť hercov si zahrá v pripravovanej rozprávke DJZ Ako šlo vajce na vandrovku s podtitulom pod morskou hladinou. Príbeh napísal a režíruje Michal Náhlik. "Je o chalanovi Hugovi, ktorý je ako každý iný, len nevie povedať 'r'. Nepozná nudu a považuje sa za 'cool', preto sa v jeden deň ako vajce vydáva na vandrovku. A to rovno pod hladinu Karibského mora," doplnila Jeleňová. Pod hudbu sa autorsky podpísal jeden z hercov rozprávky Filip Lenárth. Diváci si môžu pozrieť rozprávku na Veľkej scéne v plánovanej premiére 3. decembra, s predpremiérou pre školy 1. decembra a následne aj v ďalších decembrových termínoch.



"Program všetkých naplánovaných predstavení, ako aj termíny, v ktorých budú najbližšie odohrané zmienené rozprávky, majú župné divadlá zverejnené na svojich webových sídlach," uzatvára hovorkyňa.