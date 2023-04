Prešovské standing ovation pre Lenku Filipovú

Prešov 23. apríla (TASR) – Známa česká speváčka a gitaristka Lenka Filipová sa po dlhšom čase opäť vrátila na východ Slovenska, aby potešila svojich fanúšikov. Jej prvou zastávkou bola v sobotu večer (22. 4.) nová prešovská M Aréna.



Táto charizmatická umelkyňa oslovila zaplnenú arénu nielen hudbou a známymi hitmi, ale aj komunikáciou s publikom, čím dokázala od prvej chvíle zmazať pomyselnú hranicu medzi pódiom a hľadiskom. Jej spoluhráčmi na pódiu boli klavirista Jára Bárta a multiinštrumentalista Sean Barry, s ktorými spolupracuje už viac ako desať rokov. "Ak si ešte pamätáte texty, pridajte sa," vyzvala speváčka divákov hneď v úvode.



Do koncertného playlistu zaradila piesne Věnování, Jenom blázni se radujou, Zamilovaná, ktorú zaspievala napoly francúzsky a česky, Prý se tomu říká láska, Dobrý Bůh to ví, Strom, Prší, Samotní nejsme nic, Tri Martolod, Scarborough Fair, Bravo pane Stress, Mosty, ako spomienku na spoluprácu s Karlom Zichom, Co mi dáš z repertoáru Hany Hegerovej a Za všechno může čas. Odmenou za jej výkon bolo standing ovation arény a následne odmenou pre divákov prídavok vo forme hitu Ať žije show.



Filipová považuje slovenské publikum stále za to svoje ako v čase spoločného štátu. "Myslím si, že pokračujeme v tradícii. Moji chlapci sú trocha mladšia generácia, beriem ich so sebou, aby poznali to, čo som ja zažívala pred 30 rokmi, keď som stále vnímala Československo ako Čechy, Moravu a Slovensko. Takto to vnímam doteraz a myslím si, že táto úprimnosť, ako ich mám rada, oni mi to vracajú. Je to na každom koncerte a to sa nechválim, ale je to tak. Som veľmi rada, že ja mám jedno turné počas celého roka a to ma najviac naplňuje," uviedla speváčka pre TASR.



Ďalšími koncertnými zastávkami sú Humenné, Košice, Trebišov, Nitra, na Slovensko sa vráti aj v júni a júli, koncertovať bude aj vo Vysokých Tatrách, Slovenskom raji, na hrade Beckov, Trenčianskych Tepliciach či Pezinku.