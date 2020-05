Prešovskí divadelní profesionáli vystúpia najskôr pre dobrovoľníkov

Prešov 24. mája (TASR) – Vďaka uvoľňovaniu opatrení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu obnovujú svoju prácu aj členovia dvoch prešovských profesionálnych divadelných súborov a tiež Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS). Pred divákov sa ešte v júni chcú postaviť PUĽS i členovia Divadla Jonáša Záborského (DJZ), ktorí už 5. júna odohrajú inscenáciu Zbabraná hra pre dobrovoľníkov pomáhajúcich v čase koronakrízy. O aktivitách kultúrnych inštitúcií informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja.



Herci z DJZ, ktorí sa v súčasnosti pripravujú na premiéry hry Ťapákovci a muzikálu Jesus Christ Superstar, odohrajú inscenáciu Zbabraná hra v júni i pre verejnosť. Ako Heilová spresnila, predstavenie sa má uskutočniť v piatok 12. júna o 18.30 h za sprísnených hygienických opatrení s kapacitou približne 70 návštevníkov v hľadisku. Premiéru Ťapákovcov plánuje divadlo na 4. septembra. "Predpokladáme, že v tomto období komplikované a finančne náročné opatrenia, ktoré obmedzujú divadlo aj divákov, už nebudú potrebné a zrušia sa. To umožní divákom prísť do divadla slobodne a bez strachu," uviedol riaditeľ DJZ Ján Hanzo. Muzikál Jesus Christ Superstar by podľa Heilovej mohli diváci vidieť v premiére 13. a 14. novembra.



Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) za prísnych hygienických opatrení pokračuje v príprave naštudovania inscenácie Detektor lži v réžii Svetozára Sprušanského. Jej plánovaná premiéra sa z 3. apríla predbežne presúva na polovicu septembra. Ako k činnosti DAD na najbližšie mesiace doplnil jeho riaditeľ Marián Marko, herci tento rok zájazdové predstavenia tradične realizované v júni a júli neabsolvujú, budú čerpať dovolenky alebo náhradné voľná. Podľa Heilovej sa DAD k plnej prevádzke vráti 3. augusta.



Pracovníci všetkých troch zložiek PUĽS-u sa do pracovného procesu vrátia už 1. júna. Kým v prvej polovici mesiaca plánuje PUĽS so zborom a orchestrom nahrávanie nového CD nosiča, v druhej polovici júna chce odohrať niekoľko predstavení. Začiatok novej sezóny má v pláne začať od 1. augusta. "V auguste nás čaká realizácia predstavení, v rámci možností aj festivalových. V septembri a októbri budeme pracovať na príprave muzikálu Jesus Christ Superstar v spolupráci s DJZ a príprave výročného koncertu k 65. narodeninám PUĽS-u," doplnil riaditeľ PUĽS-u Juraj Švantner s tým, že premiéru výročného koncertu chcú odohrať v prvej polovici decembra.