Prešovský Dobrý festival 2022 má za sebou prvý vydarený deň

Prešov 18. júna (TASR) – Prešovský rekreačný areál Delňa po nútenej "covidovej" prestávke opäť ožil hudbou. V piatok (17. 6.) popoludní začal Dobrý festival, na ktorom vystúpia viacerí domáci interpreti.



Večerný program rozbiehala prešovská úderka Chiki Liki Tu-A. Predstavila sa v zostave s novým gitaristom Stanom Sninským, keď kapelu opustil jej dlhoročný gitarista Ľuboslav Petruška. Kapela, ktorá je na scéne od roku 1995, vydala v decembri minulého roka EP s názvom Venované pamiatke budúcich zosnulých. Do setlistu zaradili staršie aj novšie skladby, nechýbali známe songy Kristína, Monte Carlo, Kuca paca, DPH, Dobrý večer mladý pán, Ďakujem či Triedený odpad.



"Celkom sa nám to dnes podarilo. Som milo prekvapený, hrali sme doma a ľudia boli v kľude. Už sú zvyknutí na to, že sa striedajú dve pódiá a tak nie sú na nás prísni. Bolo to pekné, veľmi pekné. Náš nový gitarista je od nás skoro o dekádu mladší a vyrastal na našich starších skladbách a tie sa mu dobre hrali, on si aj niektoré vybral do playlistu," povedal pre TASR líder kapely Martin Višňovský.



Headlinerom prvého večera bola úspešná prešovská skupina IMT Smile. Táslerovci začali skladbou Opri sa o mňa a po nej nasledovali hity Budeme to stále my, Nepoznám, Len tebe, Kapela, Niekto ako kráľ, Exotika, Ľudia nie sú zlí, Hej sokoly, Vyvedený z miery či Cesty II. triedy. Spev zboru fanúšikov pred pódiom ku koncertom skupiny už dlhoročne patrí a Prešov sa nedal zahanbiť.



"Rád tu chodím každý rok a tento ročník bol výnimočný aj kvôli tomu, že bol po určitej pauze a tŕpli sme aj kvôli počasiu, vyzerá to tak, že sa na nás usmialo šťastie v rámci počasia. Tí, ktorí poznajú tento festival, vedia, že tu dosť často pršalo. Sme vďační, že to funguje. Cítime, že je tu skvelá atmosféra, skvelí ľudia, ľudia, ktorí majú radi rôzne žánre," uviedol pre TASR líder Ivan Tásler.



Svoj diel k večernej nálade pridal aj známy hiphoper Kali. Rodený Petržalčan pôsobí na scéne od roku 2008, na konte má 11 albumov, najnovším je Život není zlý. Z nich aj zostavil playlist.