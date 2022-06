Prešovský Dobrý festival 2022 potešil fanúšikov aj organizátorov

Bratislava/Prešov 19. júna (TASR) – Už pár hodín patrí trinásty ročník prešovského Dobrého festivalu 2022 do festivalového hudobného archívu. Dva dni hudby v prešovskom rekreačnom areáli Delňa dopadli veľmi dobre k spokojnosti fanúšikov aj organizátorov.



Večerný program na pódiu Dobrá hudba rozbiehala známa formácia Nocadeň bratov Kopinovcov. Košičania sú na scéne od roku 1997, na svojom konte majú sedem vydaných štúdiových albumov, ktorým dominuje ten ostatný Aurora. Vydali ho v októbri 2019 a o rok neskôr zaň získali ocenenie českej hudobnej akadémie Anděl v kategórii Slovenský album. V decembri 2021 vyšiel aj na vinylovej LP platni. Z neho vybrali do playlistu piesne Labyrint, Domino či Architekti šťastia, pridali aj skladby z predchádzajúcich platní Papierové kone, Svitanie, Havran, Slová už nevravia nič, Steny a Skúsme.



"Cítime sa výborne, pretože sme opäť s fanúšikmi, sme opäť na festivale, ktorý máme radi, na ktorom sa radi zúčastňujeme, už ani neviem, koľkýkrát tu hráme. Tie dva roky boli aj pre nás utrpením, pretože sme hrali veľmi málo, a keď sa nejaké okienka vyskytli, tak sme narýchlo spichli koncerty, nie je to plnohodnotné, čo by sme chceli. Ale teraz sa cítim fakt výborne. My sa tento rok budeme trocha vŕtať v minulosti, pretože tento rok oslávime 25. výročie, chystáme pre fanúšikov prekvapenie, ktoré bude istou spomienkou na minulosť," povedal pre TASR spevák Rasťo Kopina.



Dobrý festival je multižánrový a tak si na svoje prišli aj fanúšikovia hardrocku a metalu. Zaujala bratislavská formácia Orkrist, ktorá ponúkla skladby z ostatného albumu Artifacts of Life aj songy staršieho dáta. Zo švajčiarskeho Zurichu prišla do Prešova folk metalová kapela Eluveitie, ktorú v roku 2002 založil Chrigel Glanzmann. Vydali osem albumov, na scéne zazneli skladby z predchádzajúcich rokov aj z ich ostatného albumu Ategnatos.



Záver na hlavnom pódiu Dobrá hudba patril úspešnej domácej formácii Heľenine oči na čele s lídrom Martinom Mihalčinom. Fanúšikovia boli pripravení na zborový spev aj tanec od prvej skladby Hoja hop, ďalšími boli Profesionál, Uhorčík, Plavčík Milan, Dobrú chuť milá smrť, Dovolenka, Obchádzka aj hit Marianna. Pred niekoľkými dňami vydali nový album s názvom Cirkus 22, z ktorého pridali pieseň Naka.